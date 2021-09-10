Владивосток достоин таких библиотек! Обновленный «книжкин дом» на 100-летии стал более интересным и удобным

В прошлом году Центральная библиотека имени Антона Чехова, входящая в централизованную Владивостокскую библиотечную систему, приняла участие в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». И вот 7 сентября преображенная – ставшая модельной – библиотека имени Чехова распахнула свои двери.

Из федерального и городского бюджетов на реализацию проекта было направлено более 20 млн рублей. На базе библиотеки сформировано интеллектуальное и просветительское пространство, в котором комфортно и удобно, интересно и занимательно как детям, так и взрослым, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

Весь фонд библиотеки теперь на виду, в свободном доступе – никаких «складов» и прочего. Кстати, Чеховка изрядно пополнила фонды книг и журналов, и это помимо ремонта и получения нового оборудования, которое просто поражает воображение. О нем стоит сказать отдельно: это компьютеры, планшеты, интерактивные доски, вебкамеры для онлайн-трансляций, видеопроектор и стойка саморегистрации, позволяющая внести выбранные книги в формуляр без участия персонала. Даже система штрихкодов у книг новая – вынести их из библиотеки без сканирования не получится.

– Благодарю Министерство культуры Российской Федерации за то, что рассмотрели нашу заявку и помогли нам реализовать этот проект. Это не просто библиотека, а полноценное общественное пространство. Надеюсь, таких мест в нашем городе с каждым годом будет появляться все больше. Мы приложим к этому максимум усилий, – отметил глава Владивостока Константин Шестаков.

В библиотеке имени Чехова главный приоритет прост: здесь должно быть комфортно и уютно всем – и людям с ОВЗ, и пожилым, и молодежи. Поэтому, например, компьютерные столы можно подстраивать под посетителя по высоте. Также здесь имеются широкие проходы, в которые пройдет любое кресло на колесах, и публичный Wi-Fi. И даже автомат с кофе! Купил себе стаканчик латте с сиропом и сиди читай, или слушай лекцию, или вникай в детали встречи с интересным человеком, или онлайн-трансляцию смотри… Возможно все!

– Год назад наша студия выиграла конкурс проектов по переформатированию библиотеки имени Чехова и воплотила его в жизнь, – говорит дизайнер Елена Кириллова, студия которой разрабатывала проект обновленной чеховки. – Главный принцип проекта: в библиотеке должно появиться современное, светлое, полное воздуха и комфортное пространство, которое сформирует новый культурный центр притяжения для владивостокцев. Также мы отдельно учитывали тот факт, что библиотека должна быть комфортной для людей с ОВЗ – ширина проходов, например. Теперь читателям нужно просто освоить это пространство, разобраться в нем, понять, как это удобно и интересно. И поскольку к хорошему быстро привыкаешь, очень скоро библиотеку полюбят, она станет образцом для других.

Конечно, к таким «книжкиным домам» владивостокцы пока еще не привыкли. Куда более понятными кажутся еще те, идущие из былых времен библиотеки со строгим персоналом, табличками «не шуметь» и таинственными фондами, в которых гораздо больше книг, чем в свободном доступе. Но, с другой стороны, не такой уж наш город и старомодный. Столица ДФО все-таки!

– Первую модельную, как сейчас принято говорить, библиотеку мы открывали в 2014 году, – улыбается Наталья Семенова, исполняющая обязанности директора муниципальной централизованной библиотечной системы. – Правда, тогда мы еще не знали такого названия. Но бывший филиал библиотеки № 1, она же Пушкинская, преобразился, и тогда же ее стали называть «БУК». Мы изменили все пространство этого учреждения, и не зря. Не все сразу приняли и поняли эту концепцию, многие отнеслись критично и с тревогой. Но затем читатели – и особенно молодежь – очень оценили новое пространство, «БУК» стал одной из самых популярных библиотек в городе. Значит, та наша попытка оказалась удачной. А сегодня мы открываем модельную библиотеку в рамках нацпроекта и громко заявляем, что именно такими должны быть все «книжкины дома» города. Владивосток достоин таких библиотек!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА