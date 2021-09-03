ВЭФ – это не только экономика, но и качество жизни Федеральные инвестиции на подготовку к форуму меняют облик Владивостока

Шестой по счету Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевая тема ВЭФ-2021 сформулирована так: «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Как ранее сообщал «В», программа форума разделена на четыре основных тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ». Главным событием ВЭФ-2021 станет пленарное заседание, которое состоится сегодня, 3 сентября.

По информации администрации Владивостока, в преддверии Восточного экономического форума краевой столице по поручению зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева для подготовки городской инфраструктуры выделены дополнительные федеральные средства. Как подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков, эти деньги распределены на самые необходимые городские нужды и проекты развития. Среди них – ремонт улично-дорожной сети, фасадов зданий, освещение 100 дворов, приобретение новой коммунальной техники, ремонт пирсов на набережной Спортивной гавани и другие.

– ВЭФ дает хорошую возможность для развития городской среды и внешнего облика приморской столицы. В конечном счете благоустройство Владивостока проводится именно для его жителей, – подчеркнул Константин Шестаков.

Отметим, что реализация программы по освещению придомовых территорий началась в понедельник, 30 августа. Во дворе дома № 123 на Океанском проспекте подрядная организация выполнила работы по устройству основания, а затем приступила к монтажу опор уличного освещения с фонарями. Освещение смонтируют на улицах Пологой, Адмирала Кузнецова, Угрюмова, Лермонтова, Успенского, Крыгина и многих других силами управляющих многоквартирными домами компаний на средства, выделенные из федерального бюджета.

– Мы приступили к очередному этапу благоустройства придомовых территорий – установке уличного освещения и продолжаем работу по программе «1000 дворов» – асфальтируем придомовые дороги, делаем детские и спортивные площадки. Реализация всех этих мероприятий позволит сделать дворовые территории более комфортными, безопасными и удобными, – отметил заместитель главы Владивостока Тарас Фищук.

Справка

Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года согласно указу президента России Владимира Путина. В 2019 году на форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей. В 2020 году ВЭФ был отменен из-за эпидемиологических ограничений.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru