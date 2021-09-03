«Дальневосточные кварталы»: от идеи – к воплощению Новый механизм позволит увеличить объемы строительства жилья и снизить цену квадрата

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Корпорация развития Приморского края (КРПК) договорились о совместной реализации проектов комплексной жилой застройки «Дальневосточный квартал» в рамках территорий опережающего развития.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ, соответствующее соглашение подписали заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, заместитель председателя правительства Приморского края Михаил Петров, генеральный директор КРДВ Игорь Носов, генеральный директор КРПК Ольга Сун-жаю в преддверии V Восточного экономического форума 1 сентября во Владивостоке.

Напомним, что механизм «Дальневосточный квартал» предполагает предоставление застройщикам, проекты которых соответствуют определенным стандартам, статуса резидентов территорий опережающего развития и, соответственно, льготного налогового режима, земельных участков, государственной поддержки при создании коммунальной и социальной инфраструктуры при условии снижения стоимости жилья для дальневосточников.

– Реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа льготные ипотечные программы «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека», ипотека с государственной поддержкой сформировали стабильный объем спроса на современное и качественное жилье. Для обеспечения образовавшегося спроса разработана программа «Дальневосточный квартал». Это уникальная мера поддержки для регионов Дальнего Востока, целью которой является не только наращивание объемов ввода жилья, но и снижение его стоимости, – подчеркнул замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов.

По словам зампредседателя правительства ПК Михаила Петрова, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году в Приморском крае необходимо сдать 825 тысяч кв. м жилья, а в 2022 году увеличить объем строительства до 1 млн квадратов.

– «Дальневосточный квартал» дает инвесторам беспрецедентные меры поддержки. Новая государственная программа позволит выполнить показатели нацпроекта, обеспечить жителей края качественным жильем по доступной цене, – подчеркнул Михаил Петров.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»