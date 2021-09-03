Моряк вспомнил о сыне, не сумев уйти в рейс Должник по алиментам полностью погасил долг, чтобы иметь возможность пересечь границу.

В отделении судебных приставов по городу Фокино УФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство в отношении гражданина, обязанного по решению суда ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако выплаты он производил нерегулярно. В связи с чем образовалась задолженность в размере 316 тысяч рублей.

Трудоустроившись моряком дальнего плавания, он столкнулся с тем, что не смог выйти в рейс в заграничную командировку из-за вынесенного в отношении него постановления о временном ограничении на выезд за пределы России. Это побудило должника выплатить задолженность по алиментам в полном объеме, включая исполнительский сбор, назначенный ему за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

Отдел новостей «В»