Алименты и факты По родительским долгам тоже нужно платить

Каждый день десятки пар решаются разорвать свои отношения. Развод становится не только моральным, но и финансовым испытанием как для бывших супругов, так и для их совместных детей. В России насчитываются десятки тысяч злостных неплательщиков по алиментам, причем заставить их выплатить долг иногда не может даже суд.

В таком случае в дело вступает Федеральная служба судебных приставов. О методах борьбы с должниками в эфире радио «Лемма» рассказала ВРИО начальника отдела исполнительного производства Управления ФССП России по Приморскому краю Наталья Криваль.

Договориться или судиться?

– Сколько сейчас должников по алиментам насчитывается в Приморском крае?

– Сейчас у нас на исполнении находится 21 тысяча документов о взыскании в отношении как мужчин, так и женщин. Но есть еще и те, о ком информация к нам пока не поступила.

– Могут ли родители договориться о выплате алиментов без привлечения приставов?

– Да, и такие случаи нередки. Если человек надлежащим образом соблюдает все свои обязательства, а у взыскателя нет никаких претензий, то исполнительный документ может и не попасть в службу судебных приставов. Также супруги могут заключить нотариальное соглашение об уплате алиментов.

Однако если должник уклоняется от выплат, то все материалы передаются в ФССП по месту жительства неплательщика, где и производится расчет задолженности. Если неплательщик находится в другом городе, вы можете передать документы по почте заказным письмом.

– Что такое нотариальное соглашение?

– Это обоюдная договоренность родителей по вопросам выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Соглашение устанавливает сумму, условия и порядок выплаты и заключается у нотариуса. Размер платежа не может быть ниже того, который был бы установлен в судебном порядке, иначе такое соглашение может быть признано недействительным.

– В каких случаях выбирают такой способ?

– Некоторые граждане опасаются судов, а кто-то находит такой способ более быстрым, так как соглашение заключается уже в день обращения. Если в будущем какую-то из сторон перестанут устраивать условия, они могут расторгнуть договор и обратиться в суд.

Не скрывайте доходы

– Если человек перестает платить алименты, какие документы потребуются взыскателю для обращения к судебным приставам?

– Чтобы возбудить исполнительное производство, взыскатель должен предъявить исполнительный документ или приказ о взыскании алиментов, который он получает в судебном порядке. Также необходимо иметь при себе паспорт, документ о смене фамилии и реквизиты счета в банке.

– В каком размере должны выплачиваться алименты на содержание детей?

– Все зависит от количества детей. На одного ребенка положена четвертая доля от заработка или иного официального дохода родителя. На двух детей – одна треть, на трех и более – половина. Если плательщик скрывает данные о своих доходах, либо у приставов нет информации о его трудоустройстве, расчет производится исходя из среднего размера оплаты труда в стране. Сейчас это 58782 рубля. Поэтому должникам намного выгоднее показать свой доход, чтобы пристав сразу правильно рассчитал сумму выплат.

– Каков порядок взыскания алиментов в твердой денежной сумме?

– Твердая денежная сумма определяется судом исходя из финансового положения должника. Процедура выплаты регламентирована Семейным кодексом РФ. Отличие этого способа заключается в том, что размер выплаты устанавливается кратно величине определенного в конкретном регионе прожиточного минимума. Для назначения такого способа необходимо подать исковое заявление в суд. Если алименты взыскиваются в такой форме, то индексация будет производиться судебным приставом в любом случае.

Не хочешь платить – не будешь водить

– Какие меры принимают сотрудники службы для взыскания алиментов?

– У нас довольно широкий спектр действий. Это арест денежных средств на счетах, а также движимого и недвижимого имущества и его обращение на взыскание, а также запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника. Кроме того, можно ограничить неплательщика в праве на выезд из РФ или на управление транспортным средством. На сегодняшний день у нас в регионе действует порядка 3 тысяч ограничений такого рода, с помощью данной меры взыскано более 78 млн рублей.

– Грозит ли неплательщикам более серьезная ответственность?

– В рамках алиментных обязательств пристав может применять и меры административного воздействия. Если гражданин уклоняется от выплаты в течение двух и более месяцев, мы составляем протокол об административном правонарушении. За этим может последовать арест сроком до 15 суток, административные работы до 150 часов или штраф в размере 20 тысяч рублей. В текущем году сотрудниками краевого управления ФССП составлено 1236 таких протоколов.

Если и после этого должник продолжает уклоняться от исполнения своих обязательств, то пристав выносит рапорт о наличии признаков преступления и решает вопрос о привлечении человека к уголовной ответственности.

Благодаря всем перечисленным мерам с начала текущего года у нас в крае взыскано 284 млн рублей.

– И все же какие из мер воздействия на должников наиболее эффективны?

– Довольно неплохо работает запрет на регистрационные действия. Например, недавно была ситуация, когда 30-летняя гражданка ежемесячно уклонялась от выплаты алиментов. У нее образовалась задолженность порядка 800 тысяч рублей, длительное время она ничего не предпринимала для ее погашения и в итоге была привлечена к уголовной ответственности.

Однако и после этого ничего не изменилось. Поэтому пристав-исполнитель, обнаружив, что у неплательщицы есть недвижимое имущество, применил запрет на регистрационные действия. Когда женщина решила продать квартиру, но у нее не получилось, она в полном объеме погасила задолженность вместе с исполнительским сбором в пользу государства, который составил около 57 тысяч рублей. После этого она платила уже ежемесячно.

– Можно ли найти должника, у которого нет ни счетов, ни имущества?

– Сейчас практически все граждане подключены к порталу «Госуслуги», поэтому мы доставляем постановления через него. Также мы направляем постановления по почте. Иногда пристав-исполнитель сам приходит по месту жительства должника, проводит беседы, общается с соседями. Мы отправляем запросы в регистрационные органы, в Пенсионный фонд, где узнаем о месте работы неплательщика, после чего можем направить постановление туда или вручить его лично.

Испробовав все меры, приставы объявляют должника в исполнительный розыск. Был случай, когда сотрудница ФССП именно таким способом узнала о том, что мужчина, у которого задолженность по алиментам превышала 100 тысяч рублей, оказывает услуги по установке кондиционеров. И под видом жительницы квартиры вызвала его как бы по работе – по указанному адресу его встретили наши сотрудники и арестовали транспортное средство.

– Российским законодательством предусмотрены также выплаты в сторону пожилых родителей. Расскажите об этом подробнее.

– Случаются ситуации, когда наши родители, являясь нетрудоспособными, нуждаются в помощи своих детей, но те ее не оказывают. Приходится им обращаться в суды о взыскании средств на свое содержание.

Однако получение таких выплат возможно только при соблюдении определенных условий. Во-первых, родитель действительно должен являться нуждающимся лицом. Обычно это пенсионеры или инвалиды 1-2-й группы. Еще одно условие: получатель добросовестно относился к воспитанию ребенка до достижения его совершеннолетия и не числился неплательщиком алиментов. Если же родитель был лишен родительских прав, то в будущем он уже не сможет претендовать на данную выплату.

По всем возникшим вопросам, а также для установления факта задолженности по алиментам можно обратиться по телефонам, указанным на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю: https://r25.fssp.gov.ru.

Марина ЗУБКО

Фото из архива «В»