Горожане ощутят радость Победы Арт-проект «РиоРита – радость Победы» возвращается во Владивосток. На этот раз праздничное мероприятие с участием оркестра ТОФ, музыкальных и творческих коллективов города будет посвящено Дню окончания Второй мировой войны.

Реконструкция городской культурной атмосферы пройдет сегодня, 3 сентября, в парке Победы на пр. 100 лет Владивостоку, 103 (Дом молодежи).

Для гостей праздника будут организованы тематические экспозиции, танцы под музыку 30–40-х годов в исполнении военного духового оркестра и многое другое. Время проведения мероприятия - с 18.00 до 21.00.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru