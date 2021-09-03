«Сахаllywood» завоевывает мир Как благодаря кино о самом крупном субъекте РФ узнали далеко за пределами России

С 1 по 3 сентября в кинотеатре «Уссури» проходят Дни якутского кино, представленного в рамках культурной программы Восточного экономического форума – 2021.

Жители и гости Владивостока уже посмотрели исторический блокбастер «Тыгын Дархан» (12+) режиссера Никиты Аржакова, комедию «Поспешивший» (12+) режиссера Романа Дорофеева, авантюрную комедию о приключениях сотрудника полиции Гоши «Агент Мамбо» (16+) режиссера Алексея Амбросьева. Это самый кассовый фильм якутского кинематографа.

Работаем не ради призов

Накануне старта Дней якутского кино в Приморской краевой библиотеке им. А.М. Горького состоялось ток-шоу с участием Алексея Романова, художественного руководителя кинокомпании «Сахафильм» и заслуженного деятеля искусств Республики Саха, и Никиты Аржакова, создателя фильмов «Снайпер Саха» (14+) (премия кинофестиваля в Монако в 2010 году), а также масштабного и самого дорогого в истории якутской киноиндустрии исторического фильма «Тыгын Дархан». На мероприятии присутствовал корреспондент «В».

Прежде всего надо признать, что подавляющее большинство зрителей шли на якутское кино с настороженностью и даже с долей скептицизма:

– Ну что такого нам могут показать якуты кроме заснеженной тундры, бескрайней тайги, чумов и танцев шамана?

И такое настроение неудивительно. Дело в том, что во времена Советского Союза в Якутии не было ни своего национального кино, ни своей государственной киностудии, как, например, в Тбилиси – «Грузия-фильм», в Минске – «Беларусьфильм», в Киеве – киностудия имени Александра Довженко или в Алма-Ате – «Казахфильм». Собственно, Республики Саха (Якутия) тогда тоже не было – современное название она получила только в 1991 году. А уже на следующий год указом президента РС (Я) Михаила Николаева была создана государственная кинокомпания «Сахафильм». Кроме нее в республике существуют несколько частных киностудий.

За почти 30 лет существования кинокомпанией снято около 150 фильмов самых разных жанров – от мелодрам до исторических фильмов и комедий. «Сахафильм» не только заслуженно занял ведущие позиции по кинопроизводству на Дальнем Востоке, но и завоевал авторитет на российском и международном уровнях. Свидетельство тому – 44 награды на престижных международных кинофорумах, из них 13 Гран-при. В том числе на кинофестивалях класса «А» в Москве, Архангельске, Сочи, Барнауле, Париже, Варшаве (Польша), Алматы (Казахстан), Монако, Питсбурге и Лос-Анджелесе (США), Торонто (Канада), Сиднее и Брисбене (Австралия), Окинаве (Япония), Нитерое (Бразилия), Карловых Варах (Чехия) и многих других.

Благодаря снятым кинолентам киностудию «Сахафильм» знают, пожалуй, во всем мире. При этом все фильмы выходят на якутском языке. Остается добавить, что Республика Саха (Якутия) занимает третье место по количеству снятых и выпущенных на экран художественных и мультипликационных фильмов, уступая только киностудиям Москвы и Санкт-Петербурга.

– Проведение Дней якутского кино во Владивостоке стало уже традицией. Я приезжаю сюда во второй раз. В этом году, когда нам предложили провести встречу со зрителями в краевой библиотеке имени Горького в рамках Восточного экономического форума, я подумал, что это хорошая возможность рассказать приморским зрителям о якутском кино. Поэтому с радостью согласился. Мне очень приятно с вами встречаться, потому что приморцы смотрят наше кино с большим интересом. Они задают интересные вопросы. И мы всегда уезжаем из Владивостока с большим душевным удовлетворением, получив теплые отклики от зрителей, – рассказал художественный руководитель «Сахафильма» Алексей Романов.

По его словам, якутское кино, о котором сейчас все говорят как о феномене, сформировалось не на пустом месте. Только за последние 10 лет в Республике Саха (Якутия) снято около сотни фильмов. Каждый год выходит примерно девять фильмов. Это очень большая работа.

– Самое главное, что у нас есть люди, которые хотят снимать кино и хотят сниматься. И есть темы, которые можно показывать зрителям. У нас много режиссеров, которые снимают совершенно разные фильмы на разные темы. Но все они пронизаны национальным колоритом: мы стараемся показать зрителям многообразный мир якутской философии, – говорит Алексей Романов. – Ведь мы работаем не ради призов, а снимаем кино, чтобы рассказать зрителям об истории, традициях, культуре, мировоззрении народов саха.

Якутское кино состоялось

Режиссер Никита Аржаков, ученик молдавского и советского режиссера Эмиля Лотяну, рассказал, что в каких бы городах России он ни показывал свой исторический фильм «Тыгын Дархан» (эпическую историю из жизни народа саха на рубеже XVI-XVII веков, до прихода русских на якутские земли. – Прим. автора), везде картину принимали на ура. Зрителей независимо от национальности объединяла духовность, показанная в картине. И это тоже часть феномена якутского кино.

На вопрос, тяжело ли дался ему этот фильм – кстати, самый дорогостоящий в истории якутской киноиндустрии, – режиссер Аржаков отвечает неожиданно:

– Это дерзкий проект. Мне тогда было уже за 50, но я к нему подошел как юноша. Хотя было очень тяжело. Сегодня я бы за него не взялся.

Что касается шуточного названия «Сахаllywood» (так иногда именуют «Сахафильм», сравнивая его с американским Голливудом и с индийским Болливудом), то, по словам Алексея Романова, равняться на эти киностудии не надо. Каждая национальная кинематография идет собственным путем, ищет свое кино, свои образы, свое лицо, свой язык. Якутское кино еще в поиске, ведь 30 лет – это не срок для истории. Тем не менее можно утверждать, что оно состоялось и по праву заняло свою нишу в мировом кинематографе наравне с корейским, китайским и японским кино.

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Сегодня, в пятницу, зрители могут посмотреть мелодраму «Потанцуй со мной» (12+) режиссера Никандра Федорова и военную драму «Рядовой Чээрин» (12+) режиссера Дмитрия Кольцова. Это реалистичная экранизация повести известного якутского писателя участника Великой Отечественной войны Тимофея Сметанина. Все фильмы демонстрируются бесплатно.

Сергей КОЖИН

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