Расчистка русел защитила от паводков Губернатор Приморья Олег Кожемяко продолжает серию видеоконференций с жителями и руководством муниципалитетов края. На днях подобный диалог состоялся с общественниками и чиновниками Михайловского района.

Глава территории Владимир Архипов от имени жителей муниципального образования выразил благодарность губернатору за своевременно организованную расчистку русел рек, что позволило избежать серьезных паводков.

«В 2018 году вы дали добро прочистить реки по всему району, мы прочистили 21 километр благодаря вашей поддержке. За минувшие два года, когда были ливни, ни один населенный пункт, ни одно домовладение от паводков не пострадали. Поэтому огромное спасибо за то, что тогда обратили на это внимание», – отметил глава Михайловского района.

По словам Олега Кожемяко, работа по предотвращению ущерба от паводков в Приморском крае будет продолжена.

«Мы уже согласовали с федеральным центром вопросы по передаче полномочий, чтобы упростить схему организации работ по расчистке русел рек и дноуглублению. Мы настаиваем на том, чтобы это было в том числе в рамках наших полномочий. Рассчитываем, что поправки в закон будут приняты уже на осенней сессии Государственной думы и у нас появится больше возможностей, чтобы не просто спасать населенные пункты после того, как уже затопило, а предупреждать ЧС», – заявил губернатор Приморья.

Отметим, что в 2020 году в Приморском крае были проведены работы по расчистке, спрямлению и дноуглублению русла реки Шкотовки. До конца текущего года расчистят и углубят дно рек Богатой и Пионерской, что позволит улучшить их пропускную способность на протяжении более 6 км, обеспечив защиту более 5 тысяч человек. Продолжается реконструкция Кугуковского водохранилища в Уссурийском городском округе; началась реконструкция гидротехнических сооружений Вишневского водохранилища. Также до конца года планируется завершить капитальный ремонт дамбы обвалования на реке Партизанской в районе села Золотая Долина.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»