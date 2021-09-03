Горожане решают, на что потратить деньги 37 % жителей Владивостока, которые уже приняли участие в опросе по бюджету на 2022 год, предложили в качестве приоритетных расходы на благоустройство территорий. Еще 19 % считают основными расходы бюджета на сферу ЖКХ, 16 % – на дорожное хозяйство, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Горожанам предлагают выбрать сферу, на которую должно быть запланировано больше средств в бюджете Владивостока, из шести направлений: «Образование», «Социально-культурная деятельность», «Дорожное хозяйство», «Жилищно-коммунальная сфера», «Благоустройство города» и «Спорт».

«За первую неделю мы видим, что активная часть жителей города чаще выбирает сферы «Благоустройство», «ЖКХ», «Дорожное хозяйство» и «Образование». Также владивостокцев больше интересует информация о расходах и доходах бюджета в разрезе реализации конкретных муниципальных проектов и отдельных направлений расходования средств бюджета», – отмечает первый вице-мэр Владивостока Сергей Дмитриенко.

По итогам опроса на выбор жителям столицы ДФО будут предложены проекты в сферах, которые наберут больше всего голосов. Таким образом, управление финансов выведет в приоритет для исполнения выбранные горожанами проекты по улучшению города и жизни граждан. В последние годы большая часть средств городского бюджета обычно направляется на образовательный блок; на втором и третьем месте по расходам находятся блоки национальной экономики и ЖКХ.

Евгений СИДОРОВ