Победили своих, чтобы боялись чужие Безоговорочной победой российских военнослужащих завершились в Приморье два международных конкурса – «Кубок моря» и «Морской десант» армейских международных игр «АрМИ-2021».

На торжественной церемонии их закрытия присутствовали заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, начальник управления боевой подготовки ВМФ контр-адмирал Олег Королев, представители иностранных делегаций, команды-участницы.

В международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря» нашу страну представлял и заслуженно оказался первым на всех этапах экипаж корвета «Совершенный» от Приморской флотилии ТОФ. Серебряными призерами стали моряки ракетного фрегата «Куанг Чунг» Социалистической Республики Вьетнам. Китайские военные с противолодочного корвета «Гуаньюань» довольствовались третьим местом. Этот турнир в заливе Петра Великого состоял из трех этапов: применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по морской выучке и борьба за живучесть корабля с использованием спасательных средств.

По результатам конкурса «Морской десант» с явным преимуществом победу завоевали «черные береты» России. Команда Китайской Народной Республики заняла второе место. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы Исламской Республики Иран. Команды Боливарианской Республики Венесуэла, Республик Абхазия и Южная Осетия оказались в роли статистов. На полигонах, расположенных под Владивостоком и в Хасанском районе, они состязались в эстафете, на полосе препятствий и тропе выживания. Кстати, китайские морпехи сумели навязать борьбу своим российским коллегам именно на последнем этапе, показав свою высокую выучку и выносливость.

Победителям и призерам конкурсов в торжественной обстановке вручили кубки, медали, памятные дипломы и ценные подарки.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ