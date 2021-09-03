«Амазонка» стала чемпионкой мира по пляжному самбо Приморцы отличились на первом в истории чемпионате мира по пляжному самбо, который прошел 28-29 августа в городе Ларнаке (Республика Кипр).

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, в соревнованиях участвовали спортсмены из 11 стран: России, Болгарии, Греции, Израиля, Казахстана, Кипра, Румынии, Сербии, Узбекистана, Украины и Южной Кореи.

Приморский край на соревнованиях представляла воспитанница спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка» заслуженный мастер спорта Татьяна Зенченко. В личном первенстве спортсменка из Приморья, выступавшая в весовой категории до 72 кг, завоевала бронзовую медаль, уступив в полуфинале спортсменке из Румынии.

«В турнире сборных, выступая за команду России, Татьяна Зенченко в полуфинале снова встретилась с румынкой. В этой встрече Татьяна уверенно провела своей сопернице прием и доказала, кто сильнейший. В итоге сборная России одержала победу над сборной Румынии со счетом 3:0 и вышла в финал, где встретилась со сборной Украины. Не оставив соперникам ни единого шанса в финале, наши спортсмены выиграли со счетом 3:0 – сборная команда России завоевала золото командного чемпионата мира», – сообщили в спортивном ведомстве.

Добавим, что золотую медаль первого чемпионата мира по пляжному самбо завоевала еще одна воспитанница СШОР «Амазонка», ныне выступающая за Москву, – мастер спорта международного класса Полина Крупская (Рубель). Сборная России по итогам ЧМ взяла шесть золотых медалей и две бронзовые, а также первенствовала в командных соревнованиях.

Отдел новостей «В»

Фото СШОР «Амазонка»