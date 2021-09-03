На «Улицу ДВ» пустят только с регистрацией Жители и гости Приморского края смогут посетить выставку «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс, которая пройдет в рамках V Восточного экономического форума. Однако для доступа на набережную необходима предварительная запись.

Традиционная для ВЭФ выставка будет открыта 5 и 6 сентября для всех желающих, а 7 сентября – для организованных социальных групп. Гости «Улицы Дальнего Востока» смогут познакомиться с уникальной культурой и традициями народов, населяющих регионы ДФО, а также узнать о реализуемых в них крупнейших экономических, инфраструктурных, туристических и культурных проектах. Участниками выставки станут 11 субъектов Дальнего Востока.

Для посещения выставки потребуется предварительная регистрация. Посетителю необходимо выбрать удобное время в графе «временной слот». После прохождения регистрации на указанный при регистрации адрес электронной почты поступит письмо с уникальным QR-кодом. Для доступа на территорию выставки необходимо распечатать или сохранить на мобильном устройстве подтверждение о регистрации и предъявить его персоналу «улицы» на входе для считывания.

Время работы выставки – с 10.00 до 19.00. Посещение бесплатное. Проход на территорию «Улицы Дальнего Востока» будет осуществляться через КПП «Север» в районе остановки общественного транспорта «Мини-ТЭЦ». На входе будет осуществляться осмотр личных вещей, а также проводиться бесконтактный контроль температуры тела. При выявлении повышенной температуры посетителю откажут в доступе на выставку. Ввиду ограниченного количества парковочных мест организаторы рекомендуют воспользоваться общественным транспортом (это автобусы № 15, 22, 29, 63, 74, 75, 76 и 77). Парковка личных автомобилей предусмотрена вдоль дороги в сторону Канала.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА