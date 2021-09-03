860 приморцам помогли собраться в школу Школьные наборы перед началом нового учебного года получили около 860 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Таковы предварительные итоги традиционной благотворительной акции, которая продолжается в муниципальных образованиях Приморья.

В числе благотворителей коллективы предприятий, общественные организации, частные лица. Как правило, благотворительная акция «Помоги собраться в школу» продолжается и в сентябре.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, для более 200 школьников новый учебный год начнется во время реабилитации в социальных центрах. 42 малыша впервые сядут за парты. Все будущие первоклассники подготовлены по специальной программе «Дошкольник».

«Кроме воспитанников центра на подготовительную программу приглашают детей, находящихся в социально опасном положении. Таким образом, необходимые каждому начинающему ученику навыки получили более 100 детей. Во время таких занятий педагоги дают детям первые навыки чтения и письма, учат рисованию, лепке, а главное – общению со сверстниками. И задача взрослых – помочь детям адаптироваться при переходе к новому ритму жизни в образовательном учреждении», – подчеркивает министр Светлана Красицкая.

Отдел новостей «В»