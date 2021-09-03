Школьники Приморья сели за парты День знаний отметили в среду, 1 сентября, в Приморском крае. Учебный год начался для более чем 200 тысяч ребят. 24 тысячи из них – первоклассники.

Во Владивостоке торжественные линейки 1 сентября прошли в 78 образовательных учреждениях. Новый учебный год начался для более чем 60 тысяч школьников краевой столицы, в том числе для 7 тысяч первоклассников. Одним из них стал сын главы Владивостока Константина Шестакова, пополнивший ряды учеников школы № 17. Мэр столицы ДФО пожелал директору школы Лилит Арутюнян и всей команде педагогов учебного заведения больших профессиональных, творческих успехов и талантливых учеников.

Министр образования Приморья Наталья Бондаренко в День знаний побывала в средней общеобразовательной школе села Борисовка Уссурийского городского округа. Это одна из старейших школ края, отметившая в 2018 году 120-летие. А 1 сентября текущего года учебное заведение в Борисовке оказалось первым, где открылась «Точка роста» – образовательный центр естественно-научной и технологической направленности. Подобные центры в новом учебном году начнут работать сразу в 43 школах Приморья, а до 2024 года «Точки роста» организуют во всех сельских школах края. Благодаря проекту у тех, кто обучается в сельской местности, появляются возможности для получения качественного и конкурентоспособного образования.

Справка «В»

В Приморье в настоящее время действуют 503 школы.

473 из них – муниципальные, 30 – краевые коррекционные.

Отдел новостей «В»

Фото Валерия КАЗАНЦЕВА