Наказание за агрессивные стремления Сегодня в России отмечают годовщину победы над Японией

Ровно 76 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 1945 года объявили Днем победы над Японией – выходным и праздничным.

К сожалению, продолжалась такая ситуация недолго – уже после 1947 года такого праздника не стало.

Долгие годы в официальном календаре знаменательных дат разгром милитаристской и агрессивной Японии фактически игнорировался. Однако неофициально он ежегодно отмечался нашими согражданами, ведь медалью «За победу над Японией» с надписью на реверсе «3 сентября 1945» было награждено более 1,8 млн человек.

И снова 3 сентября

Лишь 23 июля 2010 года в нашем календаре появилась памятная дата 2 сентября – как день окончания Второй мировой войны. А еще через 10 лет депутаты Госдумы РФ заменили эту дату на 3 сентября 1945 года – теперь это официально День воинской славы России. В пояснительной записке к соответствующему решению ГД говорится, что документ был подготовлен «для укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

В 1945 году после окончания Великой Отечественной, желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя навстречу союзникам, СССР принял на себя обязательство вступить в войну с Японией спустя три месяца после Победы над фашистской Германией.

8 августа в соответствии с данными обязательствами Советский Союз официально объявил войну Японии, а 9 августа начал военные действия.

В ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций были разгромлены войска японской Квантунской армии, освобождены Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался подорванным, а разгром сухопутных сил самураев вынудил страну капитулировать. 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» состоялась церемония подписания Акта о капитуляции милитаристской Японии. От имени СССР акт подписал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.

Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и милитаристской Японией в данной войне имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние на все послевоенное развитие человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил в мире.

Курилы, возвращенные навечно

Сегодня рассматривать итоги Второй мировой войны и нашей победы над Японией невозможно без рассмотрения так называемого территориального спора вокруг нескольких островов на юге Курильской гряды. Эта тема практически каждый раз поднимается в рамках встреч политического руководства двух стран.

«Северные территории» – название, используемое в Японии по отношению к островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и группе островов Хабомаи, к которой относятся острова Сигнальный, Танфильева, Юрий, Анучина, Зеленый и Полонского. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах между Россией и Японией, заключенный в 1855 году в Симоде (Симодский договор). Возвращение этих территорий власти островного государства считают условием заключения мирного договора с РФ, который так и не был подписан после Второй мировой войны.

Позиция Москвы состоит в том, что острова Курильской гряды вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит обсуждению.

В соответствии с решениями Ялтинской конференции все Куpилы и Сахалин возвращались навечно (!) Советскому Союзу, что было условием его вступления в войну с Японией. В Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции Японии в пункте 8-м сказано: «Японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее крупными островами, которые мы укажем». Последние слова иллюстрируют международно-правовые следствия принципа полной и безоговорочной капитуляции, то есть утрату Японией международной правосубъектности и права обсуждать условия послевоенного урегулирования.

Во исполнение этого положения Япония была лишена всех Курильских островов, что подтверждено в меморандуме главнокомандующего союзных держав американского генерала Дугласа Макартура. Вообще, Япония была изгнана с Корейского полуострова, Тайваня, Южного Сахалина, Парасельских, Пескадорских, Курильских и ряда других островов не на основании каких-то былых договоров, а по условиям подписанной ею безоговорочной капитуляции, в наказание за полувековую агрессию против соседей по Тихоокеанскому региону. И на большинство вышеперечисленных территорий Токио не претендует.

Отказ Японии от Курильских островов зафиксирован в Сан-Францисском мирном договоре 1951 года. В «Советско-японской декларации от 19 октября 1956 года» была обозначена готовность СССР «передать» Японии острова Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Речь идет не о «возвращении», а именно о «передаче», то есть о готовности распорядиться в качестве акта доброй воли своей территорией, что не создает прецедента ревизии итогов войны.

Почему этого не произошло? В ходе советско-японских переговоров 1956 года США оказывали прямое давление на Японию и не остановились перед ультиматумом. США заявили, что в случае подписания Японией мирного договора с СССР, в котором та согласится признать Южный Сахалин и Курильские острова частью территории СССР, «США навечно сохранят в своем владении острова Рюкю (Окинава)».

Точку в курильском вопросе поставил президент России Владимир Путин 27 сентября 2005 года, заявив: «Что касается переговорного процесса с Японией по четырем островам: они находятся под суверенитетом Российской Федерации, это закреплено международным правом, это результаты Второй мировой войны, и в этой части мы ничего не собираемся обсуждать».

Справка «В»

Вторая мировая война, самое крупное в истории человечества столкновение двух военно-политических коалиций, продолжалась шесть лет – с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Она велась на территориях десятков государств на трех континентах, а также на просторах Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов. Общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек.

Вячеслав ОСТРОВСКИЙ, специально для «В»