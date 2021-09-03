С Владимиром Путиным – о Владимире Арсеньеве Президент России и губернатор Приморья общались больше часа

В среду, 1 сентября, во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме прибыл президент РФ Владимир Путин. В этот же день состоялась встреча главы государства с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Президент и губернатор обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе. Олег Кожемяко подчеркнул, что макроэкономические показатели в Приморье достигли доковидного уровня, а в 2021 году отмечается быстрый рост в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, строительство, розничная торговля. Увеличивается и грузооборот портов региона.

Также глава Приморья попросил Владимира Путина посодействовать тому, чтобы намеченное на 2022 год празднование 150-летия исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева прошло на достойном уровне.

Спасибо за ВЭФ

Губернатор Приморья поблагодарил президента за принятое решение о проведении ВЭФ-2021 в очном формате, подчеркнув, что особое внимание уделено вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности среди гостей, участников и волонтеров форума. Однако большую часть времени лидер страны и глава региона говорили о том, что необходимо сделать для развития Приморского края в ближайшие годы.

Олег Кожемяко отчитался о том, как поэтапно решается в крае проблема обманутых дольщиков. Благодаря выделенным федеральным средствам за последние три года для них построено 188 тысяч кв. м жилья; долгожданные квартиры получили более 2,5 тысячи семей.

– В целом объем освоенных средств у нас – порядка 15 миллиардов. Мы 2,2 миллиарда получили, остался небольшой остаток, 829 миллионов рублей, на достройку девяти многоквартирных домов, – сообщил губернатор Приморья. – Восемь из них – ЖСК «Остров» здесь и один – на Хасанской. Я подготовил письмо, прошу, чтобы дали поручение, чтобы этот остаток выдали, и мы тогда завершим строительство всех этих объектов.

Об Арсеньеве – городе и человеке

Еще один проблемный вопрос, о помощи в решении которого Владимира Путина попросил Олег Кожемяко, связан с развитием моногородов на севере Приморского края. Из-за изменения конъюнктуры на мировых рынках резко выросла себестоимость продукции градообразующих предприятий, а цена на экспортные товары, напротив, снизилась. Улучшить экономические показатели, по мнению губернатора, поможет газификация Арсеньева и Дальнегорска.

– От Черниговки до Арсеньева труба где-то 60 километров, и далее посмотреть: либо поставить небольшой завод по сжижению, мини-завод, либо трубу до Дальнегорска, – привел расчеты Олег Кожемяко. – Это дало бы развитие всему нашему северному узлу. Вместе с Арсеньевом там порядка 200 тысяч населения проживает. Это совершенно изменило бы экономику и конфигурацию предприятий и заинтересованность людей, бизнеса в проживании именно на этой территории. Газификация этого узла дала бы существенный экономический прирост, повлияла бы на социальное положение людей.

Владимир Путин ответил, что предложение Олега Кожемяко будет рассмотрено.

– Давайте посмотрим, – сказал глава государства.

Арсеньеву – но уже не городу, а выдающемуся исследователю Дальнего Востока – президент и губернатор посвятили заключительную часть беседы. Олег Кожемяко попросил Владимира Путина издать указ о праздновании в 2022 году 150-летия со дня рождения путешественника и этнографа, а также помочь с финансированием работ по созданию и обустройству памятника и прилегающего к нему парка в городе Арсеньеве. Также в ходе беседы выяснилось, что Владимир Путин уже ознакомился с подготовленным известным актером Евгением Мироновым сценарием художественного фильма о Владимире Клавдиевиче.

Добавим, что перед встречей с губернатором Приморья Владимир Путин пообщался с детьми из разных регионов страны, которые сейчас отдыхают во Всероссийском детском центре «Океан». Также глава российского государства принимает участие в мероприятиях Восточного экономического форума – сегодня, 3 сентября, президент выступит на пленарной сессии ВЭФ.

Артем СТРОГИН

Фото:

пресс-службы Кремля, с сайта Kremlin.ru