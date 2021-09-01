Жаркое лето 2021-го
Сегодня 1 сентября, первый день осени. Самое время оглянуться и вспомнить, какими были прошедшие три месяца.
Последние дни завершившегося лета, которое порадовало горожан солнцем, теплой погодой и практически полным отсутствием тайфунов, запечатлел фотокорреспондент «В» Алексей Воронин.
В его объективе оказались самые популярные места прогулок жителей и гостей Владивостока: Токаревская кошка, скверы на Светланской улице, пешеходная зона на улице Адмирала Фокина, Миллионка и набережная Спортивной гавани.
Фото Алексея ВОРОНИНА