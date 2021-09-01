Жаркое лето 2021-го

Сегодня 1 сентября, первый день осени. Самое время оглянуться и вспомнить, какими были прошедшие три месяца.

1 сент. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4849 (6554) от 1 сент. 2021
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Последние дни завершившегося лета, которое порадовало горожан солнцем, теплой погодой и практически полным отсутствием тайфунов, запечатлел фотокорреспондент «В» Алексей Воронин. 

В его объективе оказались самые популярные места прогулок жителей и гостей Владивостока: Токаревская кошка, скверы на Светланской улице, пешеходная зона на улице Адмирала Фокина, Миллионка и набережная Спортивной гавани.

Фото Алексея ВОРОНИНА

    