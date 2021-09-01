Дачная амнистия: новый поворот Кого сегодня можно удивить дачной амнистией, которая действует в России с 1 сентября 2006 года? Однако и тут есть новости: Росреестр внес в правительство законопроект об упрощенном оформлении отдельных видов недвижимости, получивший название «Дачная амнистия 2.0».

Информация об этом появилась на сайте кабинета министров. Напомним, что в последний раз срок дачной амнистии был продлен до 1 марта 2026 года. По этой программе для регистрации права собственности на дачный дом в упрощенном порядке необходимо представить в местное управление Росреестра документы на земельный участок и технический план объекта, подготовленный кадастровым инженером. В упрощенном порядке можно оформить и права собственности на дом на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, а также для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Однако в конце июня 2021 года на рассмотрение правительства был внесен законопроект, в котором предлагается расширить действие программы первой дачной амнистии (поэтому его и назвали «Дачная амнистия 2.0»).

Так, до 2001 года у граждан РФ были такие права, как пожизненно наследуемое владение и постоянное бессрочное пользование. Законопроект предусматривает возможность переоформлять эти права в собственность без каких-либо затрат, в силу закона. У граждан появится возможность продавать, покупать и вовлечь в гражданский оборот такие объекты, которых, по самым скромным подсчетам, в стране сотни тысяч.

Специалисты Росреестра обращают внимание на то, что сейчас действуют два порядка оформления прав на земли и объекты капитального строительства: уведомительный (предполагает четыре процедуры, растянутые во времени, и оформление четырех документов) и декларативный. В последнем случае человеку необходимо принести в МФЦ всего один документ, подтверждающий права на землю или объект, и Росреестр оформляет эти права в силу одного документа.

– Мы в законопроекте предусмотрели отмену уведомительного порядка. Оставляем только декларативный порядок – одна процедура, высокая скорость, потому что людей путает наличие двух порядков, – прокомментировал глава Росреестра Олег Скуфинский.

По его словам, сейчас остается много ранее не учтенных земельных участков, права на которые возникли до 1998 года. Границы у них не оформлены, и людям приходится ходить в суды и доказывать, что они в течение 15 лет владеют землей в существующих границах.

– В законопроекте мы это бремя доказательства для граждан исключаем. И, по сути, права на такие объекты смогут быть оформлены по забору – по факту фактического использования, – пояснил чиновник.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»