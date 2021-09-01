Прекратить повторное цветение! Часто бывает, что осенью некоторые растения могут дать повторное цветение. Это касается жимолости, сливы, иногда могут зацвести отдельные ветки яблони или сирень.

Причиной такого необычного поведения растений могут стать погодные условия. Повлиять могут и поздние весенние заморозки, и невыносимая жара в течение лета. Растение, сбитое с толку погодными аномалиями, вместо того чтобы накапливать силы перед зимой, снова зацветает.

Что в этом случае делать садоводам? Нужно удалить все цветы и бутоны, а растения обработать эпином, чтобы минимизировать стресс, переживаемый растением. Обработки можно провести либо дважды по листу с интервалом в 10 дней, либо сделать одну обработку по листу и одну под корень при поливе.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»