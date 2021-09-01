Прекратить повторное цветение!

Часто бывает, что осенью некоторые растения могут дать повторное цветение. Это касается жимолости, сливы, иногда могут зацвести отдельные ветки яблони или сирень.

1 сент. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4849 (6554) от 1 сент. 2021

Причиной такого необычного поведения растений могут стать погодные условия. Повлиять могут и поздние весенние заморозки, и невыносимая жара в течение лета. Растение, сбитое с толку погодными аномалиями, вместо того чтобы накапливать силы перед зимой, снова зацветает.

Что в этом случае делать садоводам? Нужно удалить все цветы и бутоны, а растения обработать эпином, чтобы минимизировать стресс, переживаемый растением. Обработки можно провести либо дважды по листу с интервалом в 10 дней, либо сделать одну обработку по листу и одну под корень при поливе.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»