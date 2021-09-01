Как приготовить комплексное удобрение
Если вам для подкормок нужно комплексное удобрение, а его не оказалось под рукой, можно приготовить его самостоятельно, объединив несколько компонентов.
Двойной суперфосфат – 30 граммов нужно растворить в стакане воды.
Отдельно в литре воды смешиваем следующие компоненты:
– кальциевая селитра – 10 граммов;
– сульфат калия – 10 граммов;
– сульфат магния – 5 граммов.
Получившийся раствор вылить в общую емкость и долить водой так, чтобы общий объем составил 10 литров. В итоге вы получаете комплексное удобрение.
ВНИМАНИЕ! Готовится комплексное удобрение непосредственно перед применением, его нужно сразу же использовать, не оставляя на хранение. Им можно подкармливать клубнику, смородину, малину, розы и пионы.
Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»