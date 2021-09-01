Как приготовить комплексное удобрение Если вам для подкормок нужно комплексное удобрение, а его не оказалось под рукой, можно приготовить его самостоятельно, объединив несколько компонентов.

Двойной суперфосфат – 30 граммов нужно растворить в стакане воды.

Отдельно в литре воды смешиваем следующие компоненты:

– кальциевая селитра – 10 граммов;

– сульфат калия – 10 граммов;

– сульфат магния – 5 граммов.

Получившийся раствор вылить в общую емкость и долить водой так, чтобы общий объем составил 10 литров. В итоге вы получаете комплексное удобрение.

ВНИМАНИЕ! Готовится комплексное удобрение непосредственно перед применением, его нужно сразу же использовать, не оставляя на хранение. Им можно подкармливать клубнику, смородину, малину, розы и пионы.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»