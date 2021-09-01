В Пограничном ждут новый мост и новую школу Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал поручение рассмотреть возможность постройки в поселке Пограничном новой средней школы, которая заменит старые здания. Такую просьбу высказали жители Пограничного муниципального округа в ходе онлайн-встречи с главой региона в понедельник, 30 августа.

Во время встречи руководители и представители ключевых ведомств регионального правительства рассказали жителям округа о том, какая работа ведется на территории по соответствующим направлениям – дорожное хозяйство, здравоохранение, образование, спорт и так далее.

В ходе разговора на тему образования жители высказали просьбу построить в поселке новую современную школу, которая бы заменила старые школы. Эскизный проект уже готов. Новая школа могла бы не только повысить комфорт учеников и педагогов, но и сократить расходы на эксплуатацию, охрану.

«Идея хорошая, я не против. Давайте взвесим все, посмотрим на наши возможности, возможности федерального финансирования, спонсорской поддержки», – обозначил Олег Кожемяко, дав поручение министерству образования Приморского края изучить этот вопрос и подготовить варианты решения.

Обсуждая тему дорожного хозяйства, жители обратили внимание на аварийное состояние моста в селе Богуславка на трассе Уссурийск – Пограничный. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексея Игнатенко, контракт с проектировщиком по ремонту моста заключен, в настоящее время идет экспертиза проекта. Губернатор предложил рассмотреть вариант применения современных технологий, значительно удешевляющих объект при заданном уровне надежности.

Завершая встречу, Олег Кожемяко отметил важность планомерной работы, направленной на повышение уровня жизни населения края.

Отдел новостей «В»