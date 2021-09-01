Энциклопедия, которая не должна попасть к детям Приветствую вас, дорогие мои читатели! Сегодня будет довольно-таки необычный формат для моей рубрики. Раньше я не хотел затрагивать тему «худших книг», однако то, на что я наткнулся, не должно никогда попасть в руки к моим читателям. Такого позора и издевательства я еще не встречал…

Речь о книге Ксении Собчак «Энциклопедия лоха» (14+), которую я прочитал в электронном формате, – благо не потратил деньги на бумажную версию. Книжка представляет собой некий сборник размышлений на тему «лоховедения», как бы странно это ни звучало. В ней имеются культурные и исторические справки. Эдакий лохогенез, после которого описываются различные типы лохов: серебристый, педальный, сладкий, позитивный, потерянный…

При этом практически к каждому типу автор без какого-либо зазрения совести приводит примеры из круга именитых людей. То есть пишет имя и фамилию знаменитости, которая когда-либо насолила Ксении. В раскаленную печь авторского гнева попали и Анастасия Волочкова, и Николай Басков, и Филипп Киркоров – практически вся громоздкая прослойка шоу-бизнеса, а также ряд политиков. В общем, как только Ксения Анатольевна тут не изгалялась – что называется, оторвалась на страницах книги по полной.

Добавлю, что в бумажном варианте книги присутствуют иллюстрации, и с ними ситуация еще печальнее. При их изучении мои глаза просто выкатились из орбит! К сожалению, ни показать, ни описать их вам я просто не могу по цензурным соображениям, потому что в «Энциклопедии лоха» есть иллюстрации, мягко говоря, 18+, хотя на обложке книги указано другое возрастное ограничение – детям запрещено ее читать только до 14 лет. Хотя я бы поставил все 21+! В общем, кому интересно – ознакомьтесь, чтобы понять мое негодование. Хотя изредка попадаются и довольно забавные иллюстрации, которые наполнены каким-то сарказмом и самоиронией, если хотите.

Львиная доля всего объема энциклопедии – это рассказы Ксении, описание случаев из жизни. Например, она рассказывает про своих несостоявшихся женихов – как они за ней, такой великолепной, бегали. Вообще, на протяжении всей книги Собчак выставляет себя каким-то идеалом, богиней, блистательным самородком. В процессе чтения это меня очень забавляло – уж слишком она себя идеализировала!

Неудивительно, что большая часть книги посвящена мужскому населению планеты, девушкам посвящено процентов 20-25. Но в целом после прочтения «Энциклопедии…» создается впечатление, что каждый человек в той или иной степени лох. Исходя из псевдоисследований псевдоспециалиста, это, видимо, неизбежная участь... Что касается слога автора, то очевидно, что Собчак пыталась показать свою начитанность. Однако некоторые слова настолько тяжелы и потому неуместны (даже с аннотацией), что складывается впечатление, будто автор писал книгу по «Словарю замудренных слов».

Отчасти автора можно понять. Ксения упоминает в своей книге произведение В. Пелевина, и очевидно, что на многие размышления ее вдохновило именно творчество этого писателя. Резюмируя, вы можете попытаться, не впитывая книгу, прочесть ее и местами даже улыбнуться. Это максимум, который стоит ждать от подобных работ.

Поправляйте меня, высказывайте свое мнение по тому или иному произведению. Для обратной связи можно писать мне на почту: afinapaladas@yandex.ru .

Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев

Моя оценка: 2/10

Возраст: 14+ (официально), по моему мнению, 18+.