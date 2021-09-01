Цементная история Владислава Иваницкого 63 года на производстве: от истоков – к промышленному гиганту

1 сентября 1958 года в трудовой книжке Владислава Иваницкого появилась первая запись – он начал свой путь на Спасском цементном заводе. Сегодня его имя не понаслышке знакомо дальневосточным цементникам и строителям: Владислав Иваницкий возглавил строящийся Новоспасский цементный завод, руководил строительством, монтажом технологического оборудования и его запуском в эксплуатацию.

В годы, когда Иваницкий был директором предприятия – гиганта промышленной индустрии, активно наращивались объемы выпускаемой продукции и устанавливались производственные рекорды. Спустя 63 года Владислав Леонидович продолжает трудиться в АО «Спасскцемент».

Хочу быть как отец

Владислав Иваницкий родился 7 октября 1941 года в Спасске-Дальнем. Родители мальчика трудились на цементном заводе. Конечно, маленький Владислав не один раз приходил на производство и наблюдал, как работают цементные мельницы и печи, видел, насколько увлечены своим делом сильные, молодые люди. Все это сыграло немаловажную роль в его решении посвятить себя цементному производству.

– Помню, как приходил на завод, будучи мальчишкой пяти-шести лет, – рассказывает Владислав Леонидович. – А что такое Спасск в 1946-1947 годах? С одной стороны, это послевоенная разруха, с другой – еще совсем маленький неразвитый город, утопающий в зелени. Идешь, вокруг дикий виноград вьется, абрикосы растут, и вдруг завод – огромные механизмы среди этой дикой природы, которые вращаются, работают! Делают цемент. И работает с этими механизмами твой отец. Несмотря на юный возраст, ты вдруг осознаешь, что он все правильно делает, что я хочу так же, хочу быть как отец. И постепенно из этого детского «я хочу» сформировалось четкое желание связать свою жизнь с цементным заводом.

1 сентября 1958 года 17-летний Владислав Иваницкий впервые пришел на завод не для того, чтобы передать отцу обед. В этот день в его трудовой книжке появилась первая запись: «Ученик слесаря-инструментальщика». Эта первая запись накрепко свяжет юного Владислава с цементным производством, которое станет делом всей его жизни.

Наставником Владислава Иваницкого стал один из старейших слесарей завода – Яков Игнатьевич Ломейко, который к тому времени отработал на производстве несколько десятилетий. Именно он обучил юного Владислава первым азам профессии. А через два года администрация Спасского цементного завода направила перспективного работника Владислава Иваницкого получать образование на факультете химического машиностроения.

Тогда на производстве наблюдался острый дефицит квалифицированных кадров, особенно механиков. В это же время в Харьковском политехническом институте им. Ленина открылся факультет химического машиностроения, где обучали и востребованной на Спасскцементе специальности – механик цементного производства.

– В Советском Союзе был закон: после окончания высшего учебного заведения выпускники отправлялись по распределению по городам и весям, чтобы отработать три года по специальности. И на Спасскцемент, конечно, приезжали выпускники. Но суровый приморский климат, удаленность от центра и общая неблагоустроенность не способствовали тому, чтобы по окончании трехлетнего срока они оставались у нас, – говорит Владислав Иваницкий. – Конечно, сначала приезжие радовались – море, природа красивая. А потом понимали, что в этом море можно купаться три дня в году, а любоваться белками, которые прыгают по деревьям, не особо хочется. Руководство всячески пыталось удерживать специалистов: им повышали зарплату, выделяли служебное жилье, их детей обеспечивали местами в детском саду. Но они все равно уезжали. Тогда директор производственного объединения «Спасскцемент» Гурген Власович Петросянц принял решение: направлять на обучение своих сотрудников. Он добился льготных условий для поступления: отработавшие после окончания школы на производстве не менее двух лет поступали на тех же условиях, как и отслужившие срочную службу в армии.

Как и в работе, в учебе студент Иваницкий проявил недюжинное усердие и способности: тяга к знаниям, цепкий ум, искренний интерес к профессии стали секретом успеха его отличной учебы и повышенной стипендии. Кроме того, финансово помогало предприятие.

– За что еще мы, тогдашние студенты, благодарны Петросянцу, так это за финансовую поддержку, – вспоминает Владислав Леонидович. – От завода ежемесячно приходили денежные перечисления – фиксированная сумма. А потом раз – и внепланово приходит 50 рублей. И так каждый квартал. Оказалось, что, когда завод занимал первое место в очередном социалистическом соревновании, премии выплачивались всем сотрудникам, при этом Гурген Власович не забывал и о студентах, говорил: «У нас на заводе все равны, и студенты тоже».

Годы учебы Владислав Иваницкий вспоминает с улыбкой. Помимо основных специальных и точных наук в институте обучали этикету, прививали любовь к чтению.

– Студенты были разных лет, рядом сидели и 18-летние, и 35-летние, и дети войны, и фронтовики, но это не мешало всем получать знания, – отмечает цементник.

«Твоя Куба будет там»

После окончания института Владислав Леонидович вернулся на завод без диплома. В то время прежде, чем выпускники получали документ о высшем образовании, они должны были подтвердить квалификацию работой на производстве по специальности. И Владислав Иваницкий подтвердил. Вчерашний студент работал механиком в угольно-обжиговом цехе, затем заместителем начальника этого цеха. В 1970 году Владислава Леонидовича назначили начальником цементного цеха, затем перевели на должность главного механика Спасского цементного завода.

А через пять лет, 25 января 1975 года, став директором строящегося Новоспасского цементного завода, Владислав Иваницкий открыл новую страницу не только в своей, но и в цементной истории всего Дальнего Востока.

Стройка, получившая статус всесоюзной, стартовала в 1971 году. Дальний Восток активно застраивался, разворачивались новые стройплощадки, на которые требовалось все больше цемента. Новый цементный завод был призван снять дефицит важнейшего стройматериала, недаром названного «хлебом строительства». В возведении Новоспасского цементного завода принимали участие более 30 строительных организаций со всей огромной страны.

Когда формировалась управленческая команда и выбирали директора нового завода, Владиславу Иваницкому исполнилось 33 года. На должность руководителя его привел не только высокий профессионализм, но и огромное доверие коллег и Гургена Петросянца.

– В то время было принято помогать товарищам из развивающихся стран настраивать производственный процесс, я планировал командировку на Кубу, – рассказал Владислав Леонидович. – Находился в Москве, согласовывал в главке детали. А в это время Петросянц, являющийся генеральным директором производственного объединения «Спасскцемент», запустил тайное голосование с одним вопросом: кого заводчане хотели бы видеть директором строящегося Новоспасского цементного завода? 70 процентов коллег написали: Иваницкий. Я вернулся из Москвы, пришел к Петросянцу (главным условием моей командировки на Кубу было согласие Гургена Власовича), а он мне: «Никакой тебе командировки, твоя Куба будет там». И показал на стройплощадку нового завода.

Цементник отмечает, что ни разу не пожалел, что судьба распорядилась именно так и вместо острова Свободы он попал на Новоспасский цемзавод. Следующие годы жизни молодого директора были посвящены только этому проекту: завершение строительства, установка и запуск в эксплуатацию уникального технологического оборудования, выпуск первых партий цемента.

– Конечно, сложности разные были. Например, не хватало материалов, приходилось буквально выбивать арматуру, железо, но мы со всем справились, – говорит Иваницкий. – И в этом есть огромная заслуга Гургена Власовича. Он был генеральным директором производственного объединения, а я – директором завода, входящего в состав этого объединения. Мой статус часто мешал в решении производственных вопросов: даже для того, чтобы выписать арматуру, надо было обращаться к сотрудникам производственного объединения. Тогда Петросянц добился в министерстве промышленности и стройматериалов, чтобы меня назначили первым заместителем генерального директора ПО «Спасскцмент». И дела пошли быстрее.

Новому заводу без преувеличения предстояло стать гигантом строительной индустрии. Для него специально конструировалось уникальное оборудование. Всего две печи имели производственную мощность 2,3 млн тонн цемента в год. Важной его особенностью стало использование высокопроизводительных крупных агрегатов на всех этапах производства. Впервые в стране здесь была установлена мельница «Аэрофол».

Новоспасский цементный завод, ставший одним из самых прогрессивных и технически совершенных предприятий цементной промышленности СССР, был торжественно открыт в 1976 году. Вторую производственную линию запустили в эксплуатацию в 1978 году.

Если Спасский цементный завод выпускал 1200 тысяч тонн цемента в год, то Новоспасский – почти в два раза больше, 2230 тысяч тонн. Высокое качество спасского цемента подтверждалось не только востребованностью на стройках. На протяжении восьми лет Новоспасский цементный завод занимал первое место среди 75 советских цемзаводов и получал переходящее Красное знамя Министерства промышленности строительных материалов СССР.

С особой теплотой и благодарностью Владислав Иваницкий вспоминает Гургена Петросянца, человека, внесшего неоценимый вклад в развитие цементной промышленности всей Страны Советов, возглавлявшего ПО «Спасскцемент» 28 лет.

– Его отношение ко мне было отеческим, но суровым. Этот человек – революционер технологий цементной промышленности. Благодаря его передовым идеям в Советском Союзе впервые появилась новая технология по производству цемента. До этого никто даже не думал, что в Советском государстве возможна такая работа. Цементная отрасль на Дальнем Востоке стала развиваться неимоверными темпами, – замечает Иваницкий. – У него не было хобби. Если только не считать таковым чтение огромного количества специализированной литературы. А по выходным он любил прийти на завод и просто облазить его сверху донизу, проверяя, все ли в порядке.

В 1981 году Гурген Петросянц покинул должность, и генеральным директором производственного объединения «Спасскцемент» стал Владислав Иваницкий. Спасскцемент продолжал устанавливать производственные рекорды, побеждать во всевозможных соревнованиях. На предприятии повышенное внимание уделялось оптимизации производства. Над этим работали изобретатели и рационализаторы, благодаря предложениям которых удалось повысить производительность труда. А в 1988 году было произведено максимальное количество цемента за всю историю Спасскцемента – 3 млн 685 тысяч тонн и 3 млн 167 тысяч тонн клинкера.

Владислав Иваницкий отмечает, что в то время в состав ПО «Спасскцемент» входили Спасский цементный завод, Новоспасский цементный завод, Камчатская и Магаданская помольные установки. На балансе предприятия числились 150 тысяч кв. метров жилья, профилакторий, свинокомплекс, 300 тысяч га пахотных земель для выращивания кормов, профилакторий, спортивный комплекс со спортзалом, стадионом, бассейном, Дом культуры, четыре детских сада.

По-другому невозможно жить

В годы, которые позже назвали «лихими», Спасскцемент, как и многие другие предприятия бывшего Советского Союза, оказался на грани: в 1995 году печи Новоспасского цементного завода были остановлены. К этому времени предприятие приватизировали. В 1993 году состоялось первое собрание акционеров, на котором Владислава Иваницкого избрали председателем совета директоров. Владислав Леонидович приложил все силы, чтобы завод не только выжил и сохранил оборудование, но и снова стал производить качественный цемент и поставлять его на самые знаковые дальневосточные стройки.

– А мне кажется, что по-другому невозможно жить, – уверен Владислав Иваницкий. – Мы, цементники, столько труда и сил вложили в завод – строили, осваивали уникальное оборудование, рационализировали и вводили в эксплуатацию, делали отличный цемент. Не оставался без внимания и микрорайон – поселок цементников: мы проводили благоустройство, построили четыре детских сада, школы, бассейн, профилакторий, где сотрудники в обязательном порядке проходили профилактику и лечение. Решали квартирный вопрос – у меня не было ни одной семьи, нуждающейся в жилье, стояли только в очереди на расширение. Продолжили традицию направлять работников учиться в вузы – от 50 до 75 человек одновременно проходили обучение. Все, кто вернулся с дипломами на производство, были обеспечены жильем, а их детям были предоставлены места в детских садах. И в один момент все это разрушить? Отдать оборудование на металлолом? Мы так не могли, я так не мог, поэтому и делали все возможное, чтобы отстоять и сохранить.

Отстояли и сохранили. Спасскцемент сегодня – это флагман промышленной индустрии, который поставлял и поставляет продукцию практически на все значительные стройки Дальнего Востока: от сахалинских буровых платформ, объектов саммита АТЭС-2012 до космодрома Восточный, Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС. На спасском цементе построены Русский и низководный мосты, Дальневосточный федеральный университет, экологический Нарвинский туннель, жилые районы Владивостока.

Современная история предприятия началась в 1999 году. К возрождению завода подключилась новая команда – ОАО «Спасскцемент» вошел в состав холдинга «Востокцемент». Синергия колоссального опыта руководителей и специалистов советской закалки с энергией, умением работать в условиях рыночной экономики новой управленческой команды вернула завод в строй. Сейчас Спасскцемент активно развивается и наращивает объемы производства. Благодаря этому на модернизацию оборудования и обновление парка тяжелой техники направляется больше средств.

В прошлом году Спасскцемент первым среди крупных промышленных предприятий Приморья перешел на голубое топливо – торжественная церемония перевода вращающихся печей на природный газ состоялась 19 октября 2020 года.

Продукцию завода знают и в ней уверены, ведь на Спасскцементе ведется строгий контроль качества на всех этапах производства. Каждая партия продукции проходит проверку на соответствие всем требованиям, которые предъявляются ГОСТами. Все это позволяет предприятию отвечать всем современным стандартам, находиться в промышленном авангарде, идти вперед и развиваться, о чем ярко свидетельствуют показатели эффективности работы, которые отмечаются и на федеральном уровне. Так, Спасскцемент был отмечен премией «Лидеры промышленности России – 2019».

– У меня вызывает гордость, удовлетворение и даже радость то, что нынешнее руководство продолжает вековые традиции, заложенные несколькими поколениями цементников, что они приняли эстафету от старого завода и достойно ее несут, – говорит Владислав Леонидович.

Призываю молодежь: держитесь за трубы!

Цементной промышленности Владислав Иваницкий отдал всю свою жизнь, знания и профессионализм. Однако при этом он находил силы и время для общественной и социальной работы. С 1980 года он постоянно избирался депутатом Совета трудящихся Спасска-Дальнего, являлся членом бюро городского комитета партии. В 2000 году Владислав Леонидович стал председателем спасского Законодательного собрания, в 2005-м был переизбран на этот пост.

– Да, работал. Общественная жизнь неотделима от производственной. Нашим работникам ведь не только на заводе должно было быть хорошо и комфортно, – рассуждает Владислав Иваницкий. – Кроме этого, еще успевал и в профессиональных сообществах состоять, например, во Всесоюзном химическом обществе имени Д. И. Менделеева.

За многолетний добросовестный труд Владислав Иваницкий награжден орденом Октябрьской Революции, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», серебряной медалью ВДНХ. Ему присвоены звания «Заслуженный изобретатель СССР», «Заслуженный строитель Российской Федерации» и «Заслуженный изобретатель России». Конечно, спассчане не могли не удостоить такого выдающегося земляка звания почетного гражданина Спасска-Дальнего.

Сегодня Владислав Леонидович продолжает работать на заводе – по многолетней привычке его рабочий день начинается не позже 7.30. Владислав Иваницкий является советником управляющего АО «Спасскцемент»: его колоссальный профессиональный и жизненный опыт, глубокие и обширные знания, желание и силы работать не позволяют ветерану производства уйти на заслуженный отдых. Цементник признается, что без производства себя попросту не мыслит.

– Когда-то в Спасске было более 20 производственных предприятий, а сейчас только Спасскцемент. Завод за более чем вековую историю вместе со страной пережил немало испытаний и потрясений – революцию, Великую Отечественную войну, послевоенное восстановление, модернизацию производства, перестройку. Но он по-прежнему успешно работает, – отмечает Владислав Леонидович. – В молодые годы, когда у меня возникло желание уйти с предприятия, отец мне сказал: «Сынок, держись за трубы, они тебя всегда выручат». Вот и я призываю молодежь: держитесь за трубы, они всегда обеспечат вам нормальную жизнь.

Анастасия ЭПОВА

Фото:

из личного архива Владислава Иваницкого, Алексея ВОРОНИНА