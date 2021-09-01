Боксу быть! Был бы тренер… В поселке Пограничном хотят возродить былые спортивные традиции

Открытой тренировкой на свежем воздухе отметили в поселке Пограничном Международный день бокса. Мероприятие состоялось в минувшую пятницу, 27 августа, благодаря поддержке президента Федерации бокса Приморского края Анатолия Коптева и руководителя Федерации бокса в городе Владивостоке Михаила Кузнецова.

Тяга к спорту есть!

Поселок Пограничный для проведения международного праздника боксерского сообщества из всех районных центров края был выбран неспроста. Здесь в середине 1990-х годов и начале 2000-х местных любителей этого контактного вида спорта, взрослых и детей, тренировал мастер спорта по боксу Анатолий Кузьмич Савелов.

Как рассказал корреспонденту «В» директор ДЮСШ поселка Пограничного Петр Лавриненко, изначально начинающие боксеры тренировались в подвальном помещении трехэтажного жилого дома на улице Орлова. Несколько месяцев занятия проводились в спортивном зале Пограничного гарнизонного Дома Советской армии (ДСА). В секции занималось 19 человек. Трехчасовые тренировки проходили четыре раза в неделю – по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. И с каждым занятием количество потенциальных боксеров увеличивалось! Ребята ездили на районные соревнования, возвращаясь оттуда с хорошими результатами.

С уходом Анатолия Савелова из жизни тренировки прекратились. Но добрая память о тренере осталась, и любовь к боксу у жителей Пограничного не пропала. Свидетельство тому – около полусотни будущих звезд ринга, мальчишек и девчонок, мужчин и женщин, пришедших утром на тренировку к зданию ДЮСШа.

Тренировку проводил чемпион Хабаровского края по боксу Александр Антонов. Фирменные ярко-красные футболки с логотипом Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», а также боксерские лапы и перчатки спортсменам преподнес руководитель Владивостокского филиала этой общественной организации по виду спорта бокс Виктор Гертер. Упражнения, предлагаемые тренером, были несложными, чтобы их смогли выполнить и малыши, и взрослые. Тем не менее через час взмахов руками и ногами, прыжков и наклонов, имитаций прямых ударов, хуков и кроссов, апперкотов и свингов футболки практически у всех спортсменов потемнели от пота. Некоторые боксеры дошкольного возраста – были здесь и такие – настолько устали, что «сошли с ринга» поближе к родителям.

И все-таки, по единодушному мнению участников спортивного праздника, подобные тренировки необходимо проводить как можно чаще, пока позволяет погода. Они дают заряд бодрости, поднимают настроение, сближают разные слои населения. И, конечно, позволяют усвоить некоторые приемы бокса. Вдруг в жизни пригодится!

Но, как считает Петр Лавриненко, в идеале необходимо возродить в поселке секцию бокса как в былые времена.

– Тяга к спорту у жителей Пограничного есть. В нашей школе занимаются в спортивных секциях 555 детей. Футбол, волейбол, дзюдо, хоккей с шайбой, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, и все совершенно бесплатно! Не хватает только бокса, – говорит директор поселковой ДЮСШ.

Нужен тренер и спортзал

И здесь мечты натыкаются на проблемы, пока неразрешимые. Во-первых, в Пограничном нет тренера, который бы мог работать с боксерами, – не раз в месяц, наскоками, а несколько раз в неделю. Чтобы такой человек появился, нужны достойная зарплата и жилье, пусть даже временное. Однако ни в ДЮСШ, ни в администрации Пограничного муниципального округа вакансий с хорошим окладом нет. Один из выходов из сложившейся ситуации – найти тренера в Уссурийске (час-полтора езды от Пограничного. – Прим. авт.), чтобы он мог приезжать и проводить тренировки несколько раз в неделю. Либо поискать наставника для спортсменов среди пограничников или военных, дислоцированных в округе.

В Пограничном есть стадион, которому уже 50 лет в обед. Однако он не имеет своего штата, где могла бы появиться должность тренера по боксу. Спортивный объект приписан к уже упомянутой ДЮСШ – учреждению с ограниченными финансовыми возможностями. Кроме того, в нем нет подходящего помещения для тренировок, размещения ринга и тренажеров. Спортивный зал спортшколы занят всевозможными секциями с утра до позднего вечера.

Здание Дома армии 1940 года постройки, нуждающееся в дорогостоящем капитальном ремонте, тоже не может приютить боксеров. Возможно, в случае его реконструкции ситуация с помещениями изменится в лучшую сторону, но когда это произойдет? И произойдет ли вообще? Стоит добавить, что в поселке давно звучат предложения о сносе ДСА, превращенного коммерсантами в торговый центр, – на этом месте можно было бы быстро возвести современный спортивный комплекс из сэндвич-панелей. Это вполне реальный проект, где нашлось бы место не только боксу, но и другим видам спорта. Но у сноса Дома Советской армии нашлись противники – им жалко ветхое здание как память о безвозвратной юности и молодости. Хотя никакой культурной и исторической ценности это строение сталинских времен не представляет.

В свою очередь, представитель общества «Спартак» Виктор Гертер убежден: наличие секции бокса в Пограничном, а главное, современного спорткомплекса позволит проводить здесь соревнования не только районного или краевого, но и международного уровня. До Китая, где давно культивируют этот вид спорта, рукой подать, так что боксеры из Поднебесной охотно поедут на ристалище с российскими коллегами. Как следствие, международные турниры привлекут зрителей, прессу, коммерсантов, рекламу и спонсоров. А это уже и перспективы для развития поселка и всего Пограничного муниципального округа.

По мнению Виктора Гертера, первый шаг в развитии бокса в Пограничном МО сделан. Сейчас главное – найти тренера. Необязательно мастера спорта или чемпиона, ведь тренер – это в первую очередь преподаватель. На втором месте – спортивный зал, где можно было бы повесить мешки и грушу, чтобы не упустить момент для продолжения инициативы. Чтобы мечта не остыла. Кроме того, надо понять, сколько людей будет ходить на тренировки и есть ли перспектива у благого начинания.

Глава Пограничного муниципального округа Олег Александров также убежден: реанимация секции бокса на вверенной ему территории необходима. Но без тренера она пока невозможна. Он считает, что человек не поедет в глубинку на зарплату, которую ему могут предложить в той же ДЮСШ. По словам Олега Александровича, тренеру нужна финансовая поддержка из разных источников, чтобы у него появилось желание приезжать в Пограничный хотя бы три раза в неделю. Это для начала.

Отсюда вывод: будет в Пограничном тренер – будет и бокс у жителей поселка. Что касается зрелищных боев, побед на ринге и чемпионских званий, то это дело времени.

Справка «В»

Международный день бокса – главный праздник всего боксерского сообщества, который отмечают 22 июля. С 2019 года День бокса официально признан в 204 странах – участницах AIBA. В 2021 году празднование перенесено с 22 июля на 27 августа.

Сергей КОЖИН

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