25 сентября бежим к рекордам по мостам! Во Владивостоке продолжается подготовка к самому масштабному беговому событию Дальнего Востока – юбилейному V Galaxy Vladivostok Marathon, который намечен на 25 сентября.

– Для поклонников бега Galaxy Vladivostok Marathon – знаковое событие, яркий и запоминающийся праздник, который дает возможность почувствовать себя победителем. Больше тысячи человек специально прилетают в Приморье, чтобы испытать себя, поставить личные рекорды, насладиться бархатным сезоном, вдоволь наесться морепродуктов и, если позволит погода, искупаться в море. С собой они всегда увозят красивые медали, неповторимые впечатления и памятные фотографии на фоне наших мостов, – говорит основатель бегового клуба RunDnsRun Константин Богданенко.

Регистрация участников уже открыта на официальном сайте события – galaxymarathon.com. Бегунам доступны дистанции на выбор: 5 км, 10 км, 21 км и 42 км, а также 1 км для детей и 1 км для паралимпийцев. Маршруты пройдут по живописной трассе на острове Русском, мостам Русскому и Золотому с финишем на центральной площади Владивостока, где все участники получат медаль с уникальным дизайном юбилейного марафона. Победители забега разделят призовой фонд в 1 млн рублей.

Организаторы юбилейного марафона по объективным причинам не ждут большого количества иностранных гостей. Однако участие уже подтвердили бегуны из 37 регионов РФ. Отметим, что Galaxy Vladivostok Marathon – единственный на Дальнем Востоке, который имеет сертификацию AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов). Профессиональным спортсменам это дает право официального признания своих мировых рекордов, а остальным участникам – уверенность в том, что забег организован не хуже, чем знаменитые Берлинский, Токийский или Бостонский марафоны.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА