«Важнейшее из искусств» вернулось в Спасск Вице-губернатор Антон Волошко и руководитель Востокцемента Алексей Сысоев поздравили горожан с обновленной «Авророй», а сотрудников кинотеатра – с Днем российского кино

Торжественное открытие реконструированного кинотеатра состоялось в пятницу, 27 августа, ровно через 15 лет после завершения предыдущей масштабной реконструкции. И тогда, и сейчас «Аврора» не только стала выглядеть по-другому. Изменилось ее техническое оснащение, позволяющее спассчанам и гостям города смотреть новейшие киноленты.

Как и в 2006 году, содействие в ремонте кинотеатра оказала компания «Востокцемент». Поэтому неудивительно, что в минувшую пятницу на открытие обновленной «Авроры» пришли цементники.

– Знаете, вот с тех самых пор, с 2006 года, и сложились эти тесные рабочие отношения цементников и кинотеатра, – рассказал управляющий АО «Спасскцемент» Виктор Иванов. – Мы помогаем в проведении различных мероприятий, а «Аврора» помогает хорошему культурному отдыху наших работников и их детей. Ведь это единственный в городе кинотеатр!

В этом году свои коррективы в ход ремонтных работ внесла погода. Их разгар пришелся на самые жаркие недели лета, когда температура воздуха поднималась до 40 градусов, а кондиционеры в помещении были отключены в связи с ремонтом.

– Работать в таких условиях было очень тяжело, но коллектив справился! – отметила в ходе торжественной церемонии генеральный директор медиахолдинга «Орбита» Галина Осипенко. – Мы выдержали, и сегодня настал волнительный и торжественный момент.

Поздравить коллег с двойным праздником приехала директор кинотеатра «Нептун» (Владивосток) Мариам Петросян – именно благодаря ей «Аврора» получает все новинки кинопроката.

– Пандемия внесла серьезные коррективы в работу кинотеатров, – сообщила Мариам Петросян журналистам. – Трудности есть и во Владивостоке, и в Спасске. Но я вам хочу сказать, что кинотеатр «Аврора» один из лучших! Таких кинотеатров мало даже во Владивостоке.

Право торжественного открытия кинотеатра было предоставлено генеральному директору УК «Востокцемент» Алексею Сысоеву и вице-губернатору Приморского края Антону Волошко, который специально приехал в Спасск на эту церемонию.

– Я искренне считаю это символичным: открытие происходит в День российского кино, – сказал Антон Волошко, обращаясь к собравшимся. – Это место, я уверен, было и будет местом притяжения людей, центром культуры, где многие смогут не только отдохнуть, но и помечтать, попутешествовать, ведь кино дает нам такую возможность.

Далее в большом зрительном зале «Авроры» торжественно наградили сотрудников, отработавших в кинотеатре на высоком профессиональном уровне более 10 лет. Антон Волошко вручил благодарность губернатора Приморского края Олега Кожемяко заведующей производством Ольге Блиновой. Демонстратор фильмов Оксана Воронцова получила благодарственное письмо депутата Государственной думы ФС РФ Владимира Новикова.

Почетными грамотами депутата Законодательного собрания Приморья заслуженного врача РФ Александра Бехтера был отмечен труд кассира кинотеатра Ирины Соболевой и генерального директора медиахолдинга «Орбита» Галины Осипенко.

Высоко оценила труд работников кинотеатра и депутат ЗС ПК заслуженный учитель РФ, почетный гражданин городского округа Спасск-Дальний Татьяна Косьяненко. Она вручила благодарственные письма за высокий профессионализм и достигнутые результаты в работе Александру Лобжину, Ольге Сакайданович, Татьяне Лучихиной, Ольге Руденко, Ирине Порве, Ларисе Суворовой.

– Совместно с управлением образования города сотрудники кинотеатра проводят очень значимые мероприятия для школьников – уроки патриотизма, мужества, на знание и закрепление правил дорожного движения, – отметила Татьяна Сергеевна. – Желаю кинотеатру процветания, хороших премьер, а коллективу – крепкого здоровья, удачи и исполнения всех задуманных планов!

Почетной грамоты от генерального директора УК «Востокцемент» удостоилась Алена Калгатова, повар кинотеатра. Много теплых слов в адрес коллектива «Авроры» было сказано со стороны руководства города и района. Глава Спасского МР Андрей Колот отметил, что кинотеатр – это место семейного отдыха жителей двух соседних муниципалитетов. Андрей Викторович вручил благодарственные письма контролерам Елене Ганжаре и Екатерине Денисовой. От имени главы городского округа Спасск-Дальний сотрудников кинотеатра поздравила его первый заместитель Людмила Врадий, наградив почетной грамотой контролера Александру Остапенко.

– Сегодня благодаря проведенному ремонту фасада здание нашего кинотеатра станет настоящим украшением города – стильное, современное, отвечающее всем нормам безопасности, – подчеркнула генеральный директор Галина Осипенко. – Но это только начало большой работы. Впереди у нас громадные планы: заменить сантехнику, провести ремонт помещений внутри кинотеатра, приобрести современное оборудование, позволяющее видеть картину на экране с 4К разрешением.

Евгений ЯКИМОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА