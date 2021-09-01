Нашему лосю дракон не страшен Удивительные исторические воззрения и скрытые смыслы, таящиеся в экспонатах, продолжает раскрывать музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева. На этот раз публикацию на своей страничке в «Фейсбуке» (12+) музей посвятил карте мира, созданной шаманом народа орочи.

– Люди всегда пытались понять и объяснить устройство Вселенной. Это породило множество увлекательных теорий о нашем мире. Самая известная из них – индийская, о том, что плоская Земля расположена на спинах огромных слонов, которые стоят на гигантской черепахе, – говорится в публикации. – Мы расскажем вам еще об одном представлении о Вселенной, которое принадлежит орочам – коренному народу Дальнего Востока.

В главном корпусе музея (Светланская, 20) в зале этнографии на потолке нарисована занимательная карта мира. Создал ее в течение четырех дней ороченский шаман Савелий Хутунка.

В центре карты в виде восьминогого лося изображен материк Евразия. Его спинной хребет – горная цепь из девяти вершин. На удивление голова лося – это Китай, лес – это его шерсть, животные – паразиты, а птицы – мошка и комары.

Недалеко от Евразии в виде дракона с жалом изображена Америка, а Сахалин нарисован в виде рыбы.

Рядом с большим лосем изображен лось поменьше – это «буни», загробный мир. Там все зеркально: попадая туда, умный превращается в глупого, а ребенок – в старика. Поэтому умерших хоронят в изорванной одежде, в гроб кладут разбитую посуду и сломанное оружие.

В верхнем мире, над всеми материками, расположены «Бе на» – лунная земля и «Сеу Нани» – солнечная земля, на ней живет солнечная девушка, лицо которой освещает наш мир.

На наружной стороне карты нарисовано дерево с тремя ветвями – это дерево мифической железной птицы Кори. Вся Вселенная заключена в сферическую оболочку.

На карте отображено формирование и путешествие души шамана. Ее создает верховное божество Хадау. После душа путешествует по верхнему миру, преодолевая множество испытаний, затем вселяется в человека, который становится шаманом.

Арсеньев писал: «Все орочи (удэгейцы, нанайцы) – анимисты. По их воззрениям в природе нет ничего неорганического. Все – живое! Сама земля – есть живое существо».

Как вам такое представление о строении Вселенной?

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева