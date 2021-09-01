«Гражданские» оказались сильнее силовиков В конце августа на берегу бухты Шамора впервые состоялся Кубок ведомств по пляжному волейболу среди органов государственной власти Приморского края. За обладание спортивным трофеем боролись сборные команды Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, министерства здравоохранения Приморского края и министерства образования Приморского края.

Обладателем Кубка ведомств стала команда министерства образования Приморского края. Она уверенно владела преимуществом по ходу турнира, пройдя без поражений групповой этап и выйдя в финал соревнований. Финальный поединок против команды «Пограничник» подарил зрителям массу эмоций и красивых моментов, однако полная сконцентрированность игроков команды минобра ПК Романа Стаценко и Константина Грибова позволила им довести этот матч до уверенной победы со счетом 2:0 по итогам двух сыгранных партий.

Кроме того, Грибов был признан самым ценным игроком турнира. А в матче за бронзовые медали команда министерства здравоохранения Приморья с таким же счетом одолела команду Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю.

По словам организатора и генерального менеджера Кубка ведомств по пляжному волейболу Кирилла Берецки, проект «Кубок ведомств» – это абсолютно новый вектор развития межведомственного спорта в Приморском крае, направленный на пропаганду здорового образа жизни среди государственных служащих, который в будущем призван объединить под своим началом сегмент всех игровых видов спорта.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено организаторами соревнований