Славянка не продается? Поселок готовится бороться с фальсификациями на выборах

19 сентября в Славянском городском поселении наряду с выборами в Госдуму и Законодательное собрание состоятся досрочные выборы депутатов муниципального комитета. Административный центр Хасанского района готовится противодействовать масштабному подкупу избирателей и фальсификациям, которыми нехорошо прославилось муниципальное образование в последние годы.

Напомним, что муниципальный комитет Славянки объявил о самороспуске в июне нынешнего года. Это произошло вскоре после визита губернатора Олега Кожемяко, который подверг местную власть критике за нежелание учитывать мнение славянцев, протестующих против строительства балкерного терминала, инициированного крупным приморским бизнесменом. Известно, что значительная часть, если не большинство, депутатов мункома поддерживалась этим олигархом на выборах. А теперь они и другие протеже упомянутого персонажа претендуют на вхождение в новый состав комитета.

Тем временем в Славянке вовсю идет подготовка к «большим» и «малым» выборам: проверяются помещения избиркомов, актуализируется план действий по обеспечению безопасности избирателей и участковых комиссий.

«В период проведения выборов на избирательных участках и прилегающих территориях полицией будет осуществляться охрана общественного порядка. Кроме того, будут созданы дополнительные оперативные следственные группы, в задачи которых входят пресечение и документирование фактов нарушения законодательства о проведении выборов», – отметил, выступая по телевидению, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Хасанскому району Алексей Михайлов.

К потенциальным нарушениям относятся незаконная выборная агитация, нарушение тайны голосования, вмешательство в деятельность УИК, вынос бюллетеней и подкуп избирателей. Как заявил Алексей Михайлов, в случае грубого нарушения законодательства о выборах предусмотрено уголовное наказание с санкциями вплоть до лишения свободы. Кроме того, организована система реагирования и проверки на поступающие сведения о подкупе, подвозе избирателей, оказании на них давления. Лица, которые к этому причастны, будут задерживаться.

В Уголовном кодексе РФ существует статья 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», предусматривающая ответственность за воспрепятствование осуществлению гражданином своих избирательных прав путем подкупа. В 2017 году УК дополнен новой статьей – № 242, которая строго карает за подкуп избирателей и фальсификацию выборов. За совершение указанных деяний группой лиц, организованной группой или по предварительному сговору предусмотрен штраф в размере до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. Также к нарушителям выборного законодательства успешно применяются ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), получение и дача взятки, посредничество при взяточничестве (ст. 290, 291, 291.1 УК). Санкции здесь – заключение сроком до 15 лет и огромные штрафы (до 70-кратного размера взятки).

К сожалению, избиратели продают свои голоса, массовый их подкуп практикуется в Славянке с 2017 года. Учитывая особую важность выборов 19 сентября, администрация поселения, избирательные комиссии, полиция и прочие правоохранительные структуры намерены провести выборы в законном русле и будут активно противодействовать коррупции и беспределу на выборах.

Иван Степанов, глава Хасанского района: «Хотел бы, чтобы выборы прошли честно, не грязно, с взаимным уважением между кандидатами. А жители выбрали бы достойных депутатов, которые будут отстаивать интересы жителей Славянки. Депутаты должны работать по закону».

Петр Ханас, политолог: «Учитывая, что выборы в Славянке проходят одновременно с выборами в Госдуму и Законодательное собрание Приморского края, к ним приковано повышенное внимание со стороны властных структур. По имеющейся в сети Интернет информации, система подкупа избирателей создана людьми, близкими к бизнесмену, который лоббирует строительство в поселке балкерного терминала для перевалки сыпучих грузов. Для этого его люди внедряются в органы местного самоуправления поселка и Хасанского района. Фактически происходит рейдерский захват власти в районе и Славянке.

Одновременно с созданием системы подкупа в СМИ происходит манипулирование органами государственной власти и общественным мнением. Это уголовно наказуемые деяния. Сейчас в Славянке общественность пытается противодействовать перспективам строительства терминала, который, скорее всего, будет заниматься углем и безвозвратно разрушит экологию курортной Славянки. Позиция губернатора Олега Кожемяко понятная и простая: инвесторы должны ориентироваться на мнение населения. Бизнес обязан создавать условия для жизни людей, а не разрушать их!

Сегодня в Славянке избирателей просто спрашивают, готовы ли они проголосовать за определенных кандидатов за 2 тысячи рублей. В схему подкупа избирателей вовлечены ОПГ, различные авторитетные предприниматели, местные браконьеры, маргиналы, которые отдают голос за бутылку. Все это на фоне информационных атак, манипулирования общественным мнением со стороны так называемой экспертной группы во главе с бывшим приморским чиновником. Беда в том, что если мунком сформирован «за деньги», на коррупционной основе, то и депутаты впоследствии будут голосовать в интересах того, кто им платит. Это подрывает конституционные основы государственного строя, создает нездоровую обстановку для деятельности органов местного самоуправления. Цена вопроса велика. Смогут ли власть и гражданское общество в Славянке объединиться, не повестись на денежные посулы, сообща противодействовать коррупции и сохранить будущее поселка?»

Игорь БЕСЕДИН