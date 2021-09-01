Владивосток дождался перемен В конце августа миновали символические 100 дней работы Константина Шестакова в качестве руководителя Владивостока. Однако произошедшие за это время перемены символическими назвать точно нельзя. Краткий обзор «В» посвящен некоторым из них.

Бюджет города: плюс 2 млрд рублей

За 100 дней работы новой команды в «Сером доме» удалось увеличить доходы бюджета на 281,3 млн рублей не только за счет налогов, но и за счет повышения эффективности работы с муниципальным имуществом. Эти средства загодя направят на подготовку города к зиме и санитарную уборку дорог Владивостока.

Кроме того, столица ДФО дополнительно получила 1,6 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко. Как подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков, эти деньги пойдут на самые необходимые городские нужды и проекты развития – освещение 100 дворов, ремонт фасадов почти 40 зданий, развитие инфраструктуры для занятий спортом, ремонт двух пирсов на набережной Спортивной гавани, а также на асфальтирование дороги до Ворошиловской батареи.

Чисто должно быть везде

За один день с улиц Владивостока теперь вывозят порядка 45–50 тонн мусора. Ежедневно на дорогах работает коммунальная спецтехника, а на некоторых улицах проходит комплексная уборка – сбор пыли, грязи и смета проводится вручную. Кроме того, этим летом городские службы впервые приступили к очистке пляжей бухты Лазурной – популярную Шамору убирали от мусора, стекла, пластика, веток, камней и ракушек.

Бездомным животным нашли дом

Проблема безнадзорных животных, казавшаяся нерешаемой, оказалась в центре внимания нового мэра Владивостока. Иначе и быть не могло, ведь ежедневно от горожан поступают десятки жалоб на бездомных собак. Однако за последний месяц предприняты реальные шаги: с улиц города животных забирают и отвозят в питомник. Все они проходят обследование и стерилизацию. Кроме того, в Дирекции общественных пространств Владивостока приступили к проектированию муниципального приюта для бездомных животных, определен земельный участок под его размещение. На первом этапе предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой.

Школы и детсады по-прежнему в приоритете

За 100 дней на ремонт учреждений образования дополнительно направлено 100 млн рублей. в школах и детских садах восстановят кровли и фасады, состояние которых вызывало нарекания у родителей и педагогов. Однако вопросы развития образования не должны ограничиваться насущными проблемами, считает Константин Шестаков.

«Мне нужны предложения родителей и педагогов не только по ремонту, но и по развитию системы в целом. Любые ваши предложения я готов выслушать и обсудить. На интересные и нужные городу проекты мы найдем финансирование. Либо выделим средства из бюджета, либо привлечем спонсоров. Давайте вместе сделаем образование во Владивостоке качественным и современным!» – говорит мэр Владивостока.

В разных районах города продолжается строительство нескольких детских садов, проектируются новые школы. В первую очередь уделяется внимание развитию социальной инфраструктуры в быстрорастущих микрорайонах столицы ДФО, таких как Патрокл или Снеговая Падь.

Проблемы и вопросы собраны в одном центре

Уже в первые дни работы в администрации Владивостока Константин Шестаков поручил создать муниципальный центр управления. Сюда стекаются все проблемные обращения граждан из интернет-приемной, Единой дежурной диспетчерской службы, социальных сетей. После проведения анализа таких обращений принимаются решения как оперативного, так и стратегического характера. Так, именно на основе обращений от жителей Владивостока был составлен список из более чем 100 адресов, где этой осенью проведут ремонт поврежденных участков дорог.

Всего с момента создания МЦУ его специалисты обработали более 7 тысяч обращений. Как неоднократно подчеркивал Константин Шестаков, главная задача центра – это выстраивание прямого диалога мэрии с горожанами.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта vlc.ru