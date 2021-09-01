Память экипажа самолета-разведчика почтили митингом В конце августа исполнилось 35 лет со дня гибели в Приморье самолета-разведчика-целеуказателя Ту-95РЦ вместе с экипажем под командованием майора Сергея Столярова.

У памятника в точке падения самолета на склоне сопки Кирсановской недалеко от сельского поселения Шмидтовка собрались однополчане из Хороля, Вольно-Надеждинского, Кневичей, Артема и Владивостока. Были представители Общества изучения Амурского края, совета ветеранов морской авиации ТОФ и других общественных организаций. На месте трагедии состоялся траурный митинг, собравшиеся помянули погибших минутой молчания, а к основанию памятника возложили хвойную гирлянду и цветы.

…В тот роковой августовский день 1986 года экипаж майора Столярова на турбовинтовом Ту-95РЦ вылетал ведущим пары на воздушную разведку кораблей по плану боевой службы. Через две с половиной минуты после взлета на высоте 500 метров и скорости 470 км/час началось самопроизвольное кренение самолета влево с возрастающей угловой скоростью и снижением. Отклонение элеронов и взятие штурвала на себя результатов не дали. На удалении 10 км от взлетно-посадочной полосы разведчик-целеуказатель столкнулся с землей и сгорел. Шансов на спасение не было: в момент взрыва в баках находилось порядка 75 литров жидкого кислорода и десятки тонн керосина.

Тем не менее удалось уцелеть оператору радиоразведки. Прошедший срочную службу в ВДВ прапорщик Александр Звягинцев покинул кормовой отсек борта в неуправляемом полете на высоте 250-200 метров, принудительно раскрыл парашют и спасся. Он пробил крышу сарая и упал на стог сена.

Как сообщил «В» председатель совета ветеранов морской авиации ТОФ полковник в отставке Александр Притчин, причиной катастрофы стала потеря управляемости самолета из-за ухода руля направления в крайнее левое положение при балансировке его триммером.

Это конструктивный недостаток путевого управления, выразившийся в чрезмерной эффективности триммера руля направления на эксплуатационных режимах. По этой причине на руле направления создалась нагрузка до 1000 кг, что не позволило экипажу возвратить его в исходное положение. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек:

майор Сергей Столяров,

лейтенант Олег Самойлов,

капитан Сергей Сташкевич,

лейтенант Николай Савельев,

лейтенант Валентин Заковрашный,

старший лейтенант Сергей Бедарев,

капитан Владимир Марченко,

прапорщик Александр Мазолев,

старший прапорщик Василий Токоеков,

прапорщик Вячеслав Довгополов.

Светлая память погибшим…

Николай КУТЕНКИХ, член Приморского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ

Фото Александра ПРИТЧИНА