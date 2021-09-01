Треть миллиона приморцев завершили вакцинацию Более 40 % жителей Приморского края, подлежащих иммунизации от COVID-19, сделали прививки. В пяти муниципалитетах привито уже более половины населения.

О ходе прививочной кампании губернатору Олегу Кожемяко доложили на совещании с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований в понедельник, 30 августа. Как сообщила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, на эту дату начали вакцинацию от новой коронавирусной инфекции почти 381 тысяча приморцев, или 42 % от плана. Полностью привились 334 тысячи человек.

«Вакцина в Приморье в достаточном количестве. Каждые сутки прививаются около 2 тысяч человек. В Шкотовском, Черниговском, Михайловском районах, Октябрьском, Тернейском муниципальных округах привито более 50 % населения», – проинформировала министр.

В данный момент на территории края действуют более 200 пунктов вакцинации, во всех муниципальных образованиях работают мобильные прививочные бригады. Приморцы также могут повторно привиться препаратом «Спутник Лайт» – повторная вакцинация проводится через шесть месяцев после завершения первой.

Коллективный иммунитет от COVID-19 практически достигнут среди тех, кто будет обеспечивать проведение Восточного экономического форума: 74 % людей, задействованных в организации мероприятий ВЭФ, прошли вакцинацию от коронавируса. А еще 19 % иммунизированы, так как ранее переболели. В ведомстве уточнили, что всего в организации форума задействовано более 8,5 тысячи человек – это работники транспорта, гостиниц, общепита, медицинские сотрудники и представители силовых структур, волонтеры. Их вакцинация от опасной инфекции активно продолжается.