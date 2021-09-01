«Спутник Лайт» позволит успеть к розыгрышу призов Более 60 тысяч приморцев претендуют на ценный приз за прививку от COVID-19. Именно столько жителей края, завершивших иммунизацию от опасного заболевания, зарегистрировались для участия в розыгрыше сертификатов на квартиры и автомобили.

Напомним, что стать участниками «антиковидной лотереи» привившиеся приморцы могут до 20 сентября.

Зарегистрироваться и получить уникальный код участника жеребьевки можно на Региональном портале государственных услуг. Как отмечают в департаменте информационной политики Приморского края, к 30 августа данную процедуру прошли уже 60262 человека. Все они граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (либо только первый этап в случае с вакциной «Спутник Лайт») до 15 сентября в Приморье.

«Те, кто еще не привился, но желает принять участие в жеребьевке, могут провакцинироваться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» до 15 сентября – именно такие сроки установлены положением о розыгрыше», – подчеркивают в ведомстве.

Для участия в розыгрыше необходимо:

– быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;

– быть включенным в регистр вакцинированных на территории Приморского края;

– иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»;

– зарегистрироваться с 9.00 16 августа до 23.59 20 сентября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки.

Каждый вакцинированный может зарегистрироваться для участия в розыгрыше только один раз. Это займет не больше пяти минут.

«Участнику розыгрыша нужно будет указать Ф.И.О., дату рождения, паспортные данные, номер мобильного телефона, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, даты проведения второго этапа вакцинации или только первого этапа для вакцины «Спутник Лайт», наименования населенного пункта и медицинской организации, в которых проведена вакцинация», – отметили в правительстве Приморья.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА