Приморским овощам определили место Четыре городские площадки для проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок созданы во Владивостоке.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, торговые площадки предоставляются бесплатно. Также возможно подключение к электричеству, заезд на территорию на своем автомобиле и размещение автолавки. Желающие могут заполнить онлайн-заявку.

Самая большая точка продажи предлагается в районе поселка Трудовое на территории Владснаба (4-я Пригородная, 5). Там предпринимателям предлагают три торговые площадки на 150 мест.

Вторая крупная площадка на 70 мест предлагается в районе бывшего Луговского рынка (Луговая, 22-26/223). Третья точка на 35 мест – в районе универсального рынка «Самоцвет», и четвертая точка на 10 мест – возле торгового центра «Реми» (Борисенко, 35).

«Приехать на данные площадки могут жители края, ведущие крестьянское или фермерское хозяйство, а также личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством и огородничеством. Торговля будет проходить по субботам и воскресеньям», – сказал начальник городского управления экономического развития Александр Вициенко.

Кроме того, в городе продолжают работу продовольственные ярмарки по трем адресам: на улице Жигура – по субботам и воскресеньям, на Басаргина – по воскресеньям и на Верхнепортовой – по пятницам.

Отдел новостей «В»