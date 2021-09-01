Путин встретится с Кожемяко Сегодня, 1 сентября, начинается рабочая поездка президента России Владимира Путина в Приморский край, приуроченная к проведению Восточного экономического форума.

1 сентября Владимир Путин посетит Всероссийский детский центр «Океан», где проведет встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Также в присутствии президента в режиме видеоконференции состоится церемония подписания «Добровольных обязательств» компаниями – учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде», а также церемония открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан. В планах лидера страны и рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Завтра, 2 сентября, глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Владимир Путин ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками вуза, пообщается с курсантами. Позже на площадке ВЭФ главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов территорий опережающего развития, готовых к запуску своих производств. Далее в формате ВКС состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

3 сентября Владимир Путин выступит на пленарной сессии V Восточного экономического форума, в которой в онлайн-формате также примут участие главы Казахстана, Монголии, Аргентины, Китая, Индии, Таиланда. Кроме того, президент пообщается в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА