Дорогами победителей – вплавь, пешком, на мотоцикле Необычный спортивно-туристический многоэтапный триатлон на просторах от Крыма до Приморья состоялся под флагом Русского географического общества во второй половине августа.

В нем приняли участие граждане России и Сербии, приурочив необычную акцию к очередной годовщине окончания Второй мировой войны и 175-летию Русского географического общества.

Предварительный этап триатлона с историческим подтекстом прошел на Балканах. Он включал в себя заплыв в городе Нови-Сад, поездку по горным дорогам в отрогах хребта Проклетие и 75-километровую прогулку по национальному парку «Фрушка гора». Затем, переместившись уже на российскую территорию, участники акции проплыли 7,5 км в Черном море у южного побережья Крыма.

Самым протяженным и трудным оказался участок в более чем 10 тысяч километров от Севастополя до Владивостока. Однако команда преодолела его на байках всего за 10 суток, включая время на ремонты из-за поломок и аварий (под Уссурийском в колонну врезался пьяный водитель. – Прим. авт.). Кроме того, энтузиасты останавливались в крупных городах и возлагали цветы к памятникам народа-победителя в смертельной схватке с фашизмом. А в самом конце длинного и трудного пути парни и девушки за один световой день прошли 85-километровой отрезок по «Земле леопарда» на Хасанщине. Пыльные байки и комбинезоны служили подтверждением завершения маршрута, но на загорелых лицах светились улыбки…

– Самым дорогим и бесценным впечатлением стали многочисленные знакомства с жителями бескрайней родины, – рассказал корреспонденту «В» советник директора Сербского центра Русского географического общества Вячеслав Еремеев. – Для россиян это обычное явление, а вот наши сербские друзья были потрясены гостеприимством. В 1945 году советские герои возвращались домой не только из Берлина и Праги. Кому-то довелось так же, как и нам, проделать путь от Белграда или Севастополя до берегов Тихого океана. В память об этих людях мы сейчас проехали по родной земле.

Завершался маршрут на территории музея «Владивостокская крепость». Здесь Вячеслав Еремеев передал в дар председателю приморского отделения РГО – ОИАК Алексею Буякову артиллерийскую гильзу. Получилось символично, ведь она вместе с байкерами проделала путь от Константиновской батареи в Севастополе до Безымянной батареи во Владивостоке.

Николай КУТЕНКИХ

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