Как в Приморье обеспечивают безопасность школьников Детей в школах и садах охраняют сотрудники ЧОПов, но в тесном контакте с Росгвардией

1 сентября коридоры школ вновь заполняются учениками. Подготовка к новому учебному году длилась все лето: специальные комиссии проверяли не только качество ремонта в классах, но и состояние систем безопасности.

В большинстве учебных заведений за соблюдением требований по обеспечению безопасности следит сотрудник частного охранного предприятия. Постепенно чоповцы заменяют привычных нам бабушек-вахтерш на входе в школу. Но какими полномочиями обладают такие охранники и чем они могут помочь детям в случае ЧП? Об этом в эфире радио «Лемма» на днях рассказали начальник управления вневедомственной охраны по городу Владивостоку подполковник полиции Петр Складнев и начальник отдела управления вневедомственной охраны Владивостока Игорь Гладков.

– Перечень требований, предъявляемых к охранникам в школе, един по Приморью. Должны ли они проходить какое-то специальное обучение, получать лицензию?

– Не только на территории края, но и по всей стране существует закон, который гласит, что возможность приобретения правового статуса частного охранника предоставляется только гражданам, прошедшим обучение и сдавшим экзамен. Выдается удостоверение, и только после этого человек допускается к охране образовательных учреждений. Но и в процессе работы все сотрудники ЧОПа должны посещать дополнительные занятия.

– Если в школе на входе уже не вахтер, а чоповец, есть ли у него оружие?

– Ношение оружия, в том числе огнестрельного, законодательство не запрещает. Но из практики можем сказать, что в учебных заведениях чаще всего используются спецсредства: наручники и резиновая дубинка. С огнестрельным оружием сотрудники ЧОПа или полиции приезжают в случае срабатывания кнопки или при каком-либо ЧП.

– Можно ли обеспечить полную безопасность школы силами частных охранных предприятий?

– Думаем, что при взаимодействии с правоохранительными органами все возможно. Мы активно сотрудничаем с ЧОПами, проводим совместные тренировки на объектах для того, чтобы повышать качество подготовки и говорить о максимальном уровне защиты.

– Подготовленный охранник из ЧОПа может сравниться по навыкам с сотрудниками Росгвардии?

– Это разный уровень и разные компетенции. На одну ступень ставить сложно. Главное, что требуется от охранника, – это вовремя среагировать на сложившуюся ситуацию и вызвать нас. Все сотрудники частных предприятий учатся работать с тревожной кнопкой. Такие устройства в рамках программы «Безопасный город» установлены в больницах, школах и детских садах. Их сигнал выведен на Росгвардию.

– Существуют ли какие-то нюансы работы с этим оборудованием?

– Конечно. Постоянно проводятся инструктажи по правилам пользования. Потому что это не просто кнопка, а целый комплекс приборов, который позволяет контролировать ситуацию на объекте. Перед 1 сентября мы специально провели проверки по всем школам. А вообще, работоспособность кнопок проверяется каждый день. Также мы ведем беседы с руководством ЧОПов и непосредственно с людьми, которые работают в охране школы. Основная наша задача – быстрое реагирование на любую ситуацию.

– Сколько кнопок должно быть в школе и как быстро происходит реагирование?

– Каждый объект индивидуален. Все зависит от площади, количества входов, выходов и постов, находящихся в школе. Минимум – одна кнопка. Но, если здание достаточно большое, может быть и больше. В большинстве своем сотрудники ЧОПа – это бывшие военные или полицейские, которые могут качественно оценить ситуацию. Регламента у нас нет, но мы должны действовать максимально быстро. Поэтому мы постоянно совершенствуем навыки, работаем и с водителями, чтобы как можно быстрее приехать на вызов.

– Может ли школьник обратиться за защитой к сотруднику ЧОПа, если его жизни или здоровью что-то угрожает?

– Он обязан к нему обратиться. Наша приоритетная задача – обеспечение безопасности детей. В случае возникновения угрозы любой ребенок может подойти к охраннику, и тот должен среагировать, сообщить правоохранительным органам. Если это просто детская шалость, разбираться сначала должны классные руководители, но, когда все перерастает в драку, вмешивается сотрудник ЧОП, чтобы не допустить тяжелых последствий для здоровья школьников.

– Может ли посторонний человек проникнуть в учебное заведение?

– У охранника есть должностная инструкция, в которой прописано, что и когда он должен делать. В этом документе есть перечень людей, которые могут или не могут пройти на территорию школы. Общее требование для всех – не пускать подозрительных и неизвестных.

– Имеют ли охранники право на обыск, если подозревают человека в проносе в здание чего-то запрещенного?

– У каждого сотрудника частного охранного предприятия есть металлоискатель. Если какой-то предмет в крупногабаритной сумке или в рюкзаке «звенит», охранник, естественно, может попросить открыть его для того, чтобы предотвратить пронос в школу огнестрельного оружия или запрещенных предметов. Если отказываются открыть сумку, доступ в школу будет ограничен. Это называется досмотр. Обыск – процесс, который санкционируется судом.

– Ведется ли Росгвардией какая-то профилактическая работа с детьми?

– Мы выезжаем в школы и лицеи. На уроках патриотического воспитания в старших классах наши сотрудники демонстрируют учебное оружие, объясняют последствия негативных действий. Большую работу проводим с учителями, чтобы те знали, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

– Что бы вы могли пожелать родителям и сотрудникам школ перед началом учебного года?

– Тщательно подбирать персонал и обращать внимание на уровень подготовки людей, которые будут находиться, так сказать, на передовой. И чтобы сотрудники ЧОПов уделяли больше внимания своевременной передаче информации. Чем быстрее передашь, тем быстрее будет реагирование.

Справка «В»

Согласно ст. 41 закона «Об образовании» организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна обеспечить безопасность обучающихся во время пребывания в организации. По заявлениям администрации Владивостока, охрана образовательных учреждений находится на особом контроле. Все 78 школ, 122 детских сада и 14 организаций дополнительного образования оснащены системами тревожной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения и управления эвакуацией. Как рассказали сотрудники управления по работе с муниципальными учреждениями образования, все охранники в образовательных организациях Владивостока являются сотрудниками лицензированных охранных агентств. Также в начале августа мэр города Константин Шестаков пообещал, что во всех школах установят турникеты с системой электронных карт, при использовании которых на посту охраны будет появляться фото и данные ребенка и его родителей.

Марина ЗУБКО

Фото предоставлено радио «Лемма»