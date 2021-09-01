Вежливые люди и грозные экспонаты У России два союзника – «Армия-2021» и Тихоокеанский флот

В седьмой раз во Владивостоке состоялся Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021». По времени он совпал с проходящими в заливе Петра Великого и на побережье Приморья военными соревнованиями «Морской десант» и «Кубок моря».

География форума с каждым годом расширяется. К примеру, только в нашем городе воинской славы с 26 по 29 августа было задействовано пять площадок. А в целом в этом году Тихоокеанский флот значительно увеличил количество мест демонстрации своей мощи. Помимо Приморья, Хабаровского края и Сахалина ТОФ устроил «день открытых дверей» в Магадане, Анадыре, Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецке, Вилючинске, Охотске и даже на чукотском мысе Шмидта.

Предприятия военно-промышленного комплекса, научные организации, подразделения армии и флота продемонстрировали боевое оружие, военную технику, боеприпасы и снаряжение. Многочисленные посетители воочию смогли увидеть и потрогать вооружение, с помощью которого личный состав ТОФ готов дать отпор любому агрессору на тихоокеанских рубежах России.

Акция стала хорошим инструментом для патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Спектакль» с оркестром

Во Владивостоке официальное открытие форума традиционно состоялось на Корабельной набережной. Перед строем экипажей боевых кораблей, офицеров управления штаба флота и юнармейцев выступил врио заместителя командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Владимир Астахов.

– Тихоокеанский флот продолжает развиваться, получает новые и модернизирует имеющиеся образцы вооружения и военной техники. Это фрегаты, корветы, подводные лодки, противодиверсионные катера, тральщики и суда вспомогательного флота. С некоторыми из них можно познакомиться у причалов в бухте Золотой Рог. «Армия-2021» стала отличной выставкой боевого потенциала ТОФ под открытым небом. А сам форум дал возможность заинтересованным сторонам обсудить пути дальнейшего развития воинских частей и соединений министерства обороны на Дальнем Востоке, – отметил Астахов.

У причальной стенки были пришвартованы корабль разведки «Маршал Крылов», корветы «Герой России Алдар Цыденжапов» и «Громкий», противодиверсионный катер «Иван Карцов» и большой гидрографический катер «Юрий Трофимов», малый десантный катер и другие корабли ТОФ. Прибыл на форум и зарубежный гость – ракетный фрегат «Чан Хынг Дао» ВМС Социалистической Республики Вьетнам.

В акватории бухты Золотой Рог для гостей форума военнослужащие специального назначения ТОФ разыграли надводный спектакль: морской спецназ продемонстрировал действия по освобождению судна, захваченного условными террористами. А на главной площадке «Армии-2021» во Владивостоке были организованы соревнования по гиревому спорту и перетягиванию каната, мини-футболу и уличному баскетболу, прозвучал концерт в исполнении духового оркестра штаба ТОФ.

Особое внимание при организации и проведении форума уделено санитарно-противоэпидемиологическим мерам по недопущению заноса и распространения короновирусной инфекции. На борт большинства кораблей запрещалось подниматься. Также организаторы задействовали подвижные медицинские группы и врачебно-сестринские бригады.

«Черные береты» – вежливые люди

Всего на выставочной площадке в центре приморской столицы военные представили около 100 образцов вооружения и снаряжения. В их числе автобронетанковая техника, мобильные комплексы противовоздушной обороны, новейшие беспилотные летательные аппараты, морское подводное оружие, поисковое аварийно-спасательное оборудование, средства связи и навигации, автоматы, пистолеты, пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки, переносные зенитно-ракетные комплексы, передвижные комплексы медицины и полевые кухни для приготовления обеда на 140 бойцов. Войсковая разведка показала снегоходы и машины «Тигр-М».

Грозные экспонаты разрешалось подержать в руках. Желающие могли примерить гермошлем, взглянуть в окуляр СВД (снайперская винтовка Драгунова. – Прим. ред.) или оказаться за рулем/штурвалом техники. Широкой публике показали современные автоматы АК-12, которые прямо сейчас поступают в войска. Этим обстоятельством с восторгом пользовались вездесущие мальчишки. К тому же самым маленьким посетителям давали возможность посидеть на месте механиков-водителей за рычагами боевых машин пехоты последнего поколения. Что касается военнослужащих, то они никому не отказывали в фото и с удовольствием позировали со своим оружием.

Перед входом на 33-й причал посетителей встречала боевая техника 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ. «Черные береты» выставили напоказ бронетранспортер БТР-82А, БМП-3, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную ракетную установку «Бастион» с дальностью стрельбы по надводным целям до 300 км, самоходный зенитно-ракетный комплекс «Оса», беспилотник «Орлан-10», передвижной комплекс радиоэлектронного подавления «Мурманск-БМ» и ряд других машин.

Броня крепка и танки наши быстры

Впервые во Владивостоке на выставке был представлен один из основных боевых танков Российских вооруженных сил – Т-80БВ (в прошлом году линейку грозного оружия открывал самоходный противотанковый ракетный комплекс 9П149 «Штурм-С». – Прим. авт.). Это связано с тем, что с недавних пор в состав бригады входит танковая рота. Более того, в недалеком будущем она может быть развернута в отдельный батальон, что позволит превратить 155-ю ОБМП в ударное соединение.

Когда-то в 55-й дивизии морской пехоты имелся танковый полк на гусеничных машинах Т-55 и Т-64. Однако огневая мощь, маневренность и защита стоящих сейчас на вооружении наших «черных беретов» Т-80БВ несоизмеримо выше своих предшественников советской поры. Да и управлять современными 45-тонными машинами гораздо проще и легче.

Личный состав подразделения комплектуется на контрактной основе. Молодые офицеры на службу в Приморье прибывают из училищ Казани и Омска. Гостей форума со своей техникой знакомили командир первого танкового взвода лейтенант Михаил Курбанов и механик-водитель Т-80БВ сержант Альберт Слепцов. Никто из посетителей выставки не остался равнодушным от знакомства с ударной военной техникой.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА