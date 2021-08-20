Вероятные союзники «воюют» в Приморье Такого количества иностранных военных во Владивостоке не встречали, пожалуй, со времен Гражданской войны. Но если 100 лет назад это были интервенты-оккупанты, то в эти августовские дни в столицу российского Дальнего Востока прибыли military из дружественных государств.

Это представители разных родов и видов вооруженных сил государств Азии, Европы и Латинской Америки. Их объединяет сотрудничество в политике, экономике, оборонной и культурной сферах, а также дружеские отношения народов наших стран. Цели визита у каждой делегации (из Поднебесной их две. – Прим. авт.) разнятся, однако всех объединяет стремление к сближению с Россией.

В море

В акватории залива Петра Великого на следующей неделе состоится конкурс среди ВМФ соседей по Тихому океану по морской выучке «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр – 2021, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Интересный факт: такие же соревнования параллельно проходят и на Каспии, только принимающей стороной там является Иран.

В «сражениях» в Японском море Россию представит экипаж корвета «Совершенный» проекта 20380 из состава 165-й бригады надводных кораблей Приморской флотилии. Главным соперником наших моряков в борьбе за почетный трофей станет экипаж современного противолодочного корвета «Гуаньюань» ВМС Китайской Народной Республики.

Конкуренцию им попытаются составить ракетные фрегаты «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг» ВМС Социалистической Республики Вьетнам. Кстати, всего месяц назад эти корабли из Камрани уже были во Владивостоке и принимали участие в морском параде в честь Дня ВМФ России.

Турнир будет состоять из трех этапов: применение ракетно-артиллерийско-торпедного и электронного вооружения корабля по предназначению, борьба экипажей за живучесть корабля и спасательная подготовка, соревнования личного состава по морской выучке. Главным судьей конкурса «Кубок моря» является капитан I ранга Геннадий Поддубный, его заместителем стал руководитель делегации Вьетнама старший капитан I ранга Чинь Суан Тунг.

На побережье

Еще один турнир в рамках «АрМИ-2021» – «Морской десант» – развернется на южном побережье Приморского края.

Состязания на ловкость, выучку, профессионализм запланированы в период с 22 по 29 августа сразу на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота – «Горностай» и «Бамбурово». Для участия прибыли сильнейшие подразделения морской пехоты Китая, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Сейчас гости принимают вооружение и технику, которая предоставляется российской стороной, и знакомятся с природными и материальными особенностями полигонов, на которых будут проведены этапы соревнований. Таких этапов будет три: «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета».

Что касается наших соотечественников, то им уже знакомы «Горностай» и «Бамбурово», поскольку здесь ранее проводился финал армейских игр среди российских команд. Лучшим из них предстоит выступить вновь уже на международном уровне. В их числе «черные береты» Тихоокеанского (победители всеармейского этапа), Северного и Балтийского флотов, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К. К. Рокоссовского.

На суше

Большинство участников одного из самых зрелищных конкурсов «АрМИ-2021» были доставлены в Приморье военно-транспортной авиацией ВКС России. По прибытии во Владивосток с участниками команд был проведен комплекс противоковидных мероприятий. И если зарубежных участников «Морского десанта» вместе с военнослужащими СФ и БФ везли из Москвы, то солдат и офицеров Лаоса доставили на самолетах Ил-76 в город нашенский напрямую из Вьентьяна.

Лаосские военные совместно с российскими коллегами прямо сейчас участвуют в совместных антитеррористических учениях «Ларос-2021». Основные боевые действия состоялись на полигоне «Сергеевский», сообщила пресс-служба Восточного военного округа. За маневрами наблюдали заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков, командующий 5-й общевойсковой армией генерал-майор Алексей Подивилов и заместитель начальника генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-майор Сайтяй Коммасит.

В учениях было задействовано до 500 человек с обеих сторон, около 100 единиц военной техники, в том числе танки Т-72, штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52. Бойцов из Индокитая обеспечили нашим стрелковым оружием, предоставили БМП, танки и артиллерию. В целом боевые стрельбы, действия рот в обороне и наступлении были признаны успешными.

Помимо боевой подготовки наших гостей ожидала культурная программа и соревнования спортивного характера между военнослужащими обеих стран.

Это уже вторые совместные российско-лаосские учения. Впервые такие мероприятия прошли в 2019 году в Лаосе. Тогда также использовались Т-72 российского производства, батальонный комплект которых Москва предоставила Вьентьяну в обмен почти на 40 единиц Т-34-85 еще военной поры.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ