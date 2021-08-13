И встретит медведь дядю Ваню… На Международном Тихоокеанском театральном фестивале возможно и не такое

С 24 сентября по 9 октября во Владивостоке наконец-то пройдет первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. «Наконец-то», потому что его ждали еще прошлой осенью, но в дело, как и во многое другое в 2020 году, вмешался коронавирус. И вот ТТФ все же готов состояться!

Организаторы – Международный театральный фестиваль имени Чехова (именно ему народный артист России Евгений Миронов, автор идеи театрального форума на Дальнем Востоке, доверил проведение оного во Владивостоке) – уверены, что первый Тихоокеанский сумеет ближе познакомить зрителей Дальнего Востока с лучшими постановками стран АТР и других государств мира. Помимо спектаклей для жителей Владивостока будет организована открытая образовательная программа, включающая творческие встречи, лекции и обсуждения спектаклей.

Девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира – Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии – покажут в Большом зале Приморской краевой филармонии и в Малом и Большом залах Приморской сцены Мариинского театра.

Откроет фестиваль 24, 25 и 26 сентября спектакль из Японии. Сатоси Мияги – режиссер с мировым именем – представит свое сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Из огромного литературного материала он выбрал для постановки нежную поэму «Налачаритам» о любви короля Нала и принцессы Дамаянти. Спектакль «Махабхарата – Налачаритам» (16+) – это торжество любви и самой жизни, виртуозно представленное в соединении традиционных японских театральных жанров и современного искусства. Наполненный восточной философией и легкой иронией, спектакль придется по вкусу как профессионалам, так и широкой аудитории.

28 и 29 сентября программу продолжит спектакль-предсказание «Конец игры» (16+), поставленный Робертом Стуруа в Национальном театре им. Шота Руставели. «Конец игры» повествует о последних минутах существования мира. Некая глобальная катастрофа уничтожила цивилизацию, в живых остались лишь четверо, и их конец также близок. В спектакле затронут вопрос борьбы со смертью и проанализировано поведение человека, столкнувшегося с ней. Пьеса Сэмюэля Бэккета в интерпретации грузинского режиссера-философа приобретает шекспировский масштаб, колорит, силу чувств и градус эмоций.

Режиссер Нарине Григорян – яркая звезда на театральном небосклоне Армении – 28 и 29 сентября покажет свой новый спектакль «Пышка» (16+) по новелле Ги де Мопассана, который был поставлен в Государственном театре «Амазгаин» им. Соса Саркисяна. Яркая, динамичная постановка, с тонким и острым юмором расскажет об истинном и ложном патриотизме, личной выгоде и предательстве, низости высокопоставленных и чистоте души упавших, казалось бы, на самое дно.

29, 30 сентября программу продолжит трогательный спектакль-клоунада «Белое на белом» (16+) в постановке Даниэле Финци Паска, знаменитого швейцарского режиссера, хореографа, актера, постановщика Цирка дю Солей и олимпийских церемоний в Турине и Сочи. «Белое на белом» – история отношений актрисы и рабочего сцены, рассказанная в неповторимом стиле Финци Паски – на стыке драмы и цирка – с легкостью, изяществом, вниманием к деталям и обилием сюрпризов.

1, 2 и 3 октября зрителей ждет настоящий подарок из Аргентины, который преподнесет «Компания Хермана Корнехо» – десять лучших мировых танцоров танго в сочетании с мировой музыкой Астора Пьяццоллы. В спектакле «Танго после заката» (16+) чемпионы мира по танго и талантливые артисты расскажут языком танца и музыки истории о любви и страсти, ревности и доверии, ссорах и нежности.

В эти же дни – 1, 2 и 3 октября – у зрителей появится возможность увидеть музыкальный спектакль Владимира Панкова по пьесе А. П. Чехова «Медведь» (16+). В ее основе лежит история романа, вспыхнувшего между двумя незнакомыми людьми. Герои в исполнении Елены Яковлевой и Александра Феклистова разыгрывают то ненависть, то любовь, и правила игры в этой комедии известны только им. Композиция спектакля выстраивается на пересечении оперного и драматического искусств. «Медведь» – это совместный проект театра «Центр драматургии и режиссуры» и Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова.

Испанская тема будет представлена 5 и 6 октября показом спектакля «Антиутопия» (16+) в постановке Патрисии Герреро, бриллианта молодого поколения фламенко. Кроме нее в спектакле заняты еще семь участников – это музыканты, вокалисты и танцовщики. Вулкан страстей в спектакле о женской силе, уязвимости и о том, какую цену иногда приходится платить, чтобы быть самой собой.

Государственный театр наций представит 7 и 8 октября спектакль «Дядя Ваня» (16+) в постановке руководителя парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга. Режиссер впервые работал в России. На сцене театра он осуществил постановку, к которой, по собственному признанию, шел почти 30 лет. Не меняя ни слова из оригинального текста, Стефан Брауншвейг складывает сложный пазл взаимоотношений чеховских персонажей, возвращаясь к точному прочтению Чехова, «очищенному от всех наслоений». В спектакле заняты актеры: Евгений Миронов, Анатолий Белый, Марина Александрова, Виктор Вержбицкий и другие.

Финальным аккордом фестивальной программы 8 и 9 октября станет эффектное шоу звука, света, актерского мастерства и танца «Даркнесс Пумба» (16+) от молодой и перспективной театральной компании из Сеула «Модерн Тэйбл» под руководством хореографа Ким Чже Дока, именуемого корейским трубадуром ХXI века. Компания получила международную известность и признание критиков за неординарные идеи и экспериментальные проекты, которые разрушают границы между артистами и зрителями, равно как и границы между жанрами. В спектакле «Даркнесс Пумба» соединяются современный танец, корейское традиционное пение «пансори» и рок-музыка. Внешне выдержанный в стиле массовой городской культуры, спектакль поднимает весьма острые темы.

Прямая речь

Евгений Миронов, художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России:

«Не мне объяснять вам, что Дальний Восток занимает особе место в нашей стране не только в экономическом и политическом смысле, но и в культурном. В последние годы многое делалось для развития творческих коллективов региона, но нам кажется, что предстоит сделать еще больше, что культурный голод жителей региона далеко не утолен. Важно и то, что у жителей Дальнего Востока есть четко сформулированный запрос на укрепление творческих связей в рамках единого культурного пространства России. С другой стороны, нужно лучше узнавать соседей – ведь страны этой части света богаты древнейшими культурными традициями».

Отдел новостей «В»

Фото:

с официального сайта фестиваля, Алексея ВОРОНИНА