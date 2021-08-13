Сказка, которая может спасти Необычную творческую акцию проводит во Владивостоке фонд «Сохрани жизнь». Юные пациенты отделения онкогематологического центра детской клинической больницы Владивостока № 1 вместе с волонтерами фонда сочиняют сказки, придумывают к ним иллюстрации, создают книги и мультфильмы.

Раскрашивая суровые будни, волонтеры фонда не просто заполняют досуг детей в отделении развлечениями разного характера, но и лечат сказками. Убедиться в их волшебной целительной силе просто – достаточно увидеть горящие глаза детей, наперебой предлагающие различные повороты событий.

Сочинять волшебную историю с ребятишками – это творческое занятие, которое развивает речь, воображение, фантазию и творческое мышление, считают авторы проекта. Проект, который реализует фонд «Сохрани жизнь» при финансовой поддержке правительства Приморского края, был создан на базе федерального проекта «Сказки на здоровье».

Одной из первых авторов стала Алина Протас. Юная сказочница рассказала историю о дружбе маленьких забавных лесных жителей и нарисовала к ней рисунки. А куратор проекта Галина Сердюк вместе с ребятами подготовила декорации для этой сказки. Встреча детей с героями волшебной истории не оставила их равнодушными.

«Желание помочь попавшему в беду ежику, разобраться в сказочной ситуации – все это стимулирует умственную деятельность ребенка, развивает интерес к предмету, учит детей воображению, формирует творческий подход к жизни. Именно при помощи сказки дети в игровой манере могут избавиться от страхов, побороть боязнь, стать уверенным и самостоятельным», – рассказала Галина Сердюк. Также ребята в онкогематологическом отделении сочинили сказку про Принца и Принцессу, которую похитил дракон.

Истории, придуманные и сыгранные детьми, – это добрый помощник врачам и родителям, воплощенные в реальность чудеса и волшебство. На их основе рисуются небольшие мультфильмы. Творчество начинается с коллективного написания сюжета, затем его обрабатывает профессиональный писатель-филолог, который додумывает диалоги и подбирает песенки. После этого раздаются роли, готовятся декорации, рисуются, шьются или покупаются куклы. Когда основная аудиодорожка уже записана, будущий мультик снимается на обычный мобильный телефон со штативом.

По мотивам сказок, написанных в этом году, в сентябре готовится к изданию очередная книжка. «Добрую книгу» торжественно презентуют и вручат вместе с аудиоплеерами детям, находящимся на лечении в центре.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено фондом «Сохрани жизнь»