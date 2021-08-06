Не удержали победу над «пушкарями» В рамках второго тура чемпионата России по футболу во втором дивизионе команда «Динамо-Владивосток» в начале августа встречалась в Туле с местным «Арсеналом-2» (дублем команды российской премьер-лиги). На искусственном газоне стадиона оружейной академии все 90 минут шла упорная и вязкая игра.

Приморцы в дебюте встречи бросили основные силы в атаку и использовали свой шанс в первом тайме. Полузащитник Дмитрий Садов со штрафного пробил, а защитник Алексей Подпругин головой подправил мяч в ворота – 0:1.

Во втором тайме динамовцы стали играть на удержание счета. Однако сохранить концентрацию в полной мере не удалось. На 70-й минуте матча «пушкари» сравняли счет – 1:1. Еще через 10 минут нападающий Георгий Журавлев хлестким ударом вывел нас вперед. Но, к сожалению, «бело-голубые» победу не удержали: на 90-й минуте хозяева получили право пробить пенальти. Приморский вратарь Виталий Шильников удар отразил, но игрок «Арсенала-2» первым успел к отлетевшему в поле мячу… В итоге боевая ничья – 2:2.

С начала сезона у наших земляков это первый ничейный результат. Ранее они дважды выиграли в кубковых поединках и один раз победили в стартовой игре чемпионата России. Свою следующую игру приморцы проведут в Рязани завтра, 7 августа.

Николай КУТЕНКИХ