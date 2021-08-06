Пожелай мне удачи в бою! Летние Олимпийские игры в Токио завершатся через несколько дней. Впервые в истории спортивные соревнования мирового значения прошли без зрителей из-за ограничений, вызванных пандемией. Однако российские болельщики компенсировали пустые трибуны на Олимпиаде песенным флешмобом.

Российской сборной в этом году участвовать в Олимпиаде особенно тяжело: из-за решения Спортивного арбитражного суда нашим спортсменам запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн РФ в качестве музыкального сопровождения на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Таким образом, наша команда разом осталась и без болельщиков, и без национальных символов. Эту несправедливость российские поклонники спорта намерены решать творчески.

Пока сборная сражается в Токио, на родине для нее подготовили большой музыкальный флешмоб. Инициатором акции #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ стала Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Уже сейчас в Сети можно найти десять роликов, на которых болельщики из разных городов страны исполняют любимые песни олимпийцев. Среди них «Команда молодости нашей», «Герои спорта», «Нас не догонят», ставшая символом мужества российских спортсменов еще в Сочи-2014.

Сразу несколько членов сборной выбрали знаменитую «Группу крови» Виктора Цоя, в исполнении которой поучаствовали и владивостокские певцы Александр Пстыга и Дмитрий Сабитов. Им досталась строчка «Пожелай мне удачи в бою», в этом году звучащая как девиз наших олимпийцев.

Отдел новостей «В»