Гимнастки и борцы покинули Приморье последними Регион проводил участников Олимпиады и готовится принимать паралимпийцев

Последние две национальные сборные команды – по художественной гимнастике (женщины) и вольной борьбе (мужчины), проходившие подготовку к Олимпийским играм во Владивостоке, отправились в Токио в середине текущей недели. По словам тренеров обеих сборных, заключительные сборы прошли успешно.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, гимнастки на протяжении двух недель тренировались в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-арена». Подготовку к ответственным стартам спортсменки начали на следующий же день после прилета, чтобы не терять драгоценное время и как можно быстрее перестроиться на японский часовой пояс.

По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, изначально сборная по художественной гимнастике планировала готовиться к Олимпиаде в Японии, но из-за введенных там в связи с эпидемией ограничений было оперативно принято решение перенести сборы во Владивосток.

– В «Фетисов-арене» растопили лед на двух площадках. Для нужд сборной команды были предоставлены помещения и необходимое оборудование. Технически это было несложно исполнить, просто занимало большое количество времени. Однако сотрудники спортивного комплекса отлично справились с этой задачей, – подчеркнул министр.

По словам заслуженного тренера России Веры Шаталиной, заключительный сбор прошел успешно, как и было запланировано.

– Мы очень благодарны Приморью за хорошие условия. Спасибо всем, кто содействовал нашему комфортному пребыванию во Владивостоке, начиная от губернатора Приморского края Олега Кожемяко и заканчивая всевозможными структурами, которые непосредственно помогали нам, – поблагодарила тренер.

Напомним, что в составе сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2021 выступят семь сильнейших спортсменок страны: двукратная чемпионка Олимпийских игр Анастасия Близнюк, чемпионки Олимпийских игр Анастасия Татарева и Анастасия Максимова, многократные чемпионки мира и Европы сестры-близнецы Арина и Дина Аверины, неоднократная чемпионка Европы и Всемирной Универсиады Ангелина Шкатова, многократная чемпионка мира и Европы среди юниоров Алиса Тищенко.

Российские гимнастки являются одними из лидеров этого вида спорта в мире. Спортсменки начнут выступления в Токио в квалификационном турнире сегодня, 6 августа. В два последующих дня, 7 и 8 августа, будут разыграны комплекты наград в личном и командном многоборье.

Одним рейсом с гимнастками из Владивостока в Японию вылетела мужская сборная России по вольной борьбе. Борцы провели акклиматизационный сбор с 17 июля по 3 августа на спортивной базе Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Начальник сборной команды России по вольной борьбе Таймураз Тигиев от лица всех спортсменов выразил благодарность Приморью за теплый прием.

– Ребята очень хорошо себя чувствуют. Были организованы отличные условия. Нам это помогло подготовиться. Надеемся, что не подведем болельщиков, оправдаем ожидания и возьмем максимальное количество наград. Хочется поблагодарить Олега Николаевича Кожемяко, Жана Анзорьевича Кузнецова, руководство университета, которые уделили нам очень большое внимание и с теплотой и заботой подошли ко всему, чтобы у нас не было поводов отвлекаться на пустяки, – подчеркнул Таймураз Тигиев.

Олимпийский турнир по вольной борьбе среди мужчин проходит в Токио с 5 по 7 августа. Честь России в этом виде спорта будут защищать титулованные спортсмены, среди которых чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы, титулованные борцы – Заур Угуев (57 кг), Гаджимурад Рашидов (65 кг), Заурбек Сидаков (74 кг), Артур Найфонов (86 кг), Абдулрашид Садулаев (97 кг), Сергей Козырев (125 кг).

Напомним, что всего в Приморском крае к летней Олимпиаде готовилась 21 команда. А на следующей неделе в регион прибудут паралимпийские сборные команды России. Они будут готовиться здесь к XVI летним Паралимпийским играм, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Отдел новостей «В»

Фото министерства физической культуры и спорта ПК