Парад солистов – под занавес, шедевры – на открытие Тихоокеанский симфонический оркестр завершил сезон, уйдя на непродолжительные каникулы – до выхода с них осталось уже меньше месяца. Перед началом отдыха коллектив поставил две яркие точки, порадовав поклонников концертами «Симфонический Голливуд» и «Парад солистов».

Первый концерт подарил слушателям самые популярные мелодии голливудских блокбастеров – «Пираты Карибского моря», «Миссия невыполнима», «Гарри Поттер и философский камень» и других. Они написаны замечательными композиторами и очень ярко оттеняют происходящее на экране, придавая ему дополнительные смыслы. Музыка в таких высококлассных фильмах – это, по сути, еще один герой, и точно не последнего плана. Об этом на концерте говорила музыковед Наталья Мищенко. А слушатели просто восхищались великолепным исполнением. Кто бы мог представить, как прекрасно звучит всем известная мелодия из кинохита «Миссия невыполнима» в исполнении симфонического оркестра!

Вторым концертом – именно он закрывал сезон – стал «Парад солистов». Это уже традиция Тихоокеанского симфонического оркестра – дать возможность всем ведущим мастерам коллектива проявить себя. В концерте прозвучала музыка европейских композиторов, а солировали лучшие музыканты оркестра.

Анатолий Смирнов, заслуженный артист России, художественный руководитель и главный режиссер ТСО, уверен: оркестр может гордиться тем, как отработал сезон.

– И на будущее у нас грандиозные планы, – говорит маэстро. – Мы планируем открыть сезон 3 сентября концертом для гостей Восточного экономического форума. Это будет гала-концерт «Шедевры мировой классики» (6+), где знаменитые произведения классиков соседствуют с мелодиями мирового кино, оперные арии сменяют популярные песни. В этот вечер прозвучит музыка Глинки и Мусоргского, Дворжака и Верди, Гуно и Оффенбаха, Маркеса и Бродски, Лоу и Монти. В концерте примут участие ансамбль русских народных инструментов «Садко» под руководством заслуженного артиста РФ Валерия Сергеева, Анна Гамова, Сергей Плешивцев, Илья Астафуров и вместе с известными артистами – дебютантка Маргарита Магай.

А уже 10 и 11 сентября оркестр зажжет – да, именно зажжет – ведь в эти дни запланирован концерт, на который мы приглашаем поклонников рок-музыки, – «Легенды русского рока» (12+)! В живом оркестровом звучании предстанут нетленные композиции знаменитых отечественных групп «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Аквариум», «Агата Кристи», «Ария», «Машина времени», «Би-2», «Ленинград». Солисты Юлия Макеич (эстрадный вокал), Александр Пстыга (эстрадный вокал), Николай Буров (эстрадный вокал), Михаил Коган (эстрадный вокал) примут участие в концерте. Прозвучат и «Группа крови на рукаве», и «Полковнику никто не пишет», и «Город золотой», и многое другое. Это будет яркая программа!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА