Ну и кто тут «Претенденты»? Жителям Владивостока представили картины мастеров, которых сложно назвать начинающими

В залах Приморского отделения Союза художников России начала работу выставка (12+), которую смело можно назвать и особенной, и уникальной, добавив эпитеты вроде «проба пера» и «впервые в истории». И это будет справедливо.

Впервые в истории Приморского отделения СХ в залах выставлены работы художников, которые еще не являются его членами, но именно этими работами пытаются доказать, что достойны войти в творческое объединение.

– За последнее время уровень тех, кто претендует на вступление в члены Союза художников России, очень вырос, – говорит Илья Бутусов, председатель Приморского отделения СХ. – Это не может не радовать: к нам идут и талантливая, подающая большие надежды молодежь, и уже состоявшиеся художники, которые по разным причинам не вступили ранее в союз. Поэтому еще два года назад у нас возникла мысль провести такую выставку. И мы смогли ее реализовать только в постпандемийный год. Причем мы, мэтры и зубры, на этот раз отошли от всей организационной работы. А просто сказали претендентам: вот вам четыре зала, собирайтесь, решайте все сами, покажите, на что способны и как вы умеете быть командой. Так что они сами себе были и выставкомом, и мастерами по развеске работ.

Выставка предоставляет зрителям и мастерам – членам Союза художников – возможность оценить уровень художественных произведений претендентов уже в выставочном пространстве, знакомит с новым потоком молодых художников, позволяет им проявить свои достижения здесь и сейчас, перед старшим и более опытным поколением.

– Честно скажу, я доволен увиденным, – говорит Илья Бутусов. – И не только работами уже таких известных публике ребят, как Дмитрий Лучинин, Александра Эпштейн, Игорь Борисов. Но и тем, как себя показали сегодняшние выпускники художественного факультета института искусств, мастерских Александра Енина, Натальи Попович, Виталия Медведева. Да, это несовершенные, но яркие, талантливые, интересные работы, в которых видно, как начинающий художник ищет свой стиль, свою манеру, как ведет его творческое горение.

Ежегодно Приморское краевое отделение ВТОО «Союз художников России» пополняется новыми, но немногочисленными авторами, поскольку претенденты проходят строгий отбор по различным критериям. Помимо своих произведений художники должны представить портфолио и достаточно богатый список выставочной деятельности. Особенно важным является участие в выставках в стенах союза.

Каждый начинающий мастер ведет активную творческую деятельность. Например, у выпускников института искусств за плечами ежегодное участие в коллективных выставках в стенах союза: «Арт-Владивосток», ежегодные городские, осенние и новогодние выставки. Художники имели опыт выставок и в других значимых выставочных пространствах города, таких как филиал Приморской государственной картинной галереи и галерея «Арка».

Помимо живописи на выставке представлены графика и декоративно-прикладное искусство.

– Скажу по секрету, – улыбается Илья Бутусов, – это уже не совсем «претендентские» работы. Большинство авторов, представленных на выставке, уже получили одобрение на вступление в СХ от нашего отделения. Теперь их заявления рассматриваются в Москве. Ну а выставка только поможет ребятам на этом непростом пути.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА