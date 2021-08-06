В павильоне Приморья на ВЭФ-2021 «пропишется» Арсеньев На Университетской набережной Русского острова ведутся работы по наполнению павильона Приморского края, который откроется в дни VI Восточного экономического форума на выставке «Улица Дальнего Востока». Его форма и внешний вид остались прежними, зато изменились концепция и внутреннее содержание.

Павильон Приморья оформлен в виде морской раковины – он перезимовал, и строители приступили к монтажу новой экспозиции. Она представляет собой единый маршрут из интерактивно-иммерсивных инсталляций, которые позволят посетителю узнать все самое интересное о крае.

Основной павильон будет поделен на несколько секций: логистика и транспорт; инновации, где представят высокотехнологичные производства, функционирующие на территории края; строительство, демонстрирующее гостям форума новые масштабные проекты во Владивостоке. Отдельный блок посвящен выдающемуся исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, 150-летний юбилей которого в Приморье отметят в 2022 году.

Экспозиция Приморья рядом с основным павильоном включит в себя несколько зон, рассказывающих о туристической привлекательности региона. Гости смогут пройти простое тестирование с использованием сенсорного экрана, по результатам которого им предложат туристические маршруты. Рядом расположится еще одна тематическая зона: пляжная территория «Отдых у моря в Приморском крае». Здесь воссоздадут традиционный для края пляжный кемпинг.

Культурные особенности региона представят на сцене рядом с основным павильоном, а вечером все гости форума смогут посмотреть фильмы-участники разных лет ставшего уже визитной карточкой региона кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Справка «В»

Выставку «Улица Дальнего Востока» откроют на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ 2–7 сентября. На ней будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА