Экономика нового времени На программу ВЭФ-2021 наложила отпечаток пандемия COVID-19

Организаторы Восточного экономического форума, который после двухлетнего перерыва вновь пройдет во Владивостоке, представили расширенную деловую программу мероприятия. Форум, запланированный на 2–4 сентября, будет посвящен поиску новых возможностей Дальнего Востока в изменяющемся мире – именно так сформулирована главная тема ВЭФ-2021.

Деловая программа ВЭФ-2021 разбита на четыре тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в изменившемся мире» и «Молодежный ВЭФ». Ключевым событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, которое запланировано на 3 сентября. В оргкомитете форума подчеркивают, что ВЭФ-2021 будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Вместе против пандемии

В рамках блока деловой программы «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» состоятся сессии, посвященные развитию безуглеродной энергетики, международному распределению труда, новым медиа и другим актуальным вопросам экономики.

Международному сотрудничеству посвящена сессия «Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине». Участники ВЭФ-2021 обменяются накопленным опытом противодействия новой коронавирусной инфекции, а также обсудят устойчивое межгосударственное сотрудничество по разработке эффективных стратегий борьбы с опасными заболеваниями. Тема COVID-19 прозвучит и на другой секции форума – «Деловое сотрудничество как драйвер устойчивого социально-экономического развития в АТР», поскольку вызовы с которыми сталкиваются как Россия, так и ее соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону, носят в последнее время беспрецедентный характер. К растущей международной неопределенности, геополитической нестабильности, серьезным структурным и конъюнктурным дисбалансам в системе международных экономических отношений добавился комплекс проблем, вызванных пандемией коронавируса. Влияние всех этих факторов обсудят на сессии по вопросам выработки новых модальностей и форматов сотрудничества, реконфигурации цепочек создания добавленной стоимости и укреплению связанности региональных экономик.

Вопросы развития переработки нефти и газа на Дальнем Востоке и создание нефтегазохимических кластеров легли в основу сессии «Безуглеродная энергетика. Будущее горючих топлив». Дальний Восток обладает крупнейшими запасами углеводородов и находится близко к лидирующим нефтегазохимическим рынкам, поэтому регион станет площадкой для формирования промышленных кластеров и развития новых, в том числе «зеленых», технологий.

Комфортные условия не менее важны, чем инвестиции

Блок «Дальний Восток – новые вызовы и возможности» включает в себя 28 сессий, которые охватывают широкий круг вопросов развития Дальнего Востока, включая привлечение инвестиций в регион, экспортные возможности, развитие сельскохозяйственной отрасли.

Одна из сессий блока посвящена недрам Дальнего Востока. Сегодня Дальневосточный федеральный округ занимает доминирующую позицию по добыче и запасам редких ископаемых, однако на территории ДФО фактически отсутствует глубокая переработка добываемого сырья. Это не позволяет полностью раскрыть минерально-сырьевой потенциал макрорегиона. Эксперты обсудят механизмы поддержки предприятий по глубокой переработке, решение проблемы технологического отставания, а также формирование внутреннего спроса на сырье.

Повышению инвестиционной привлекательности региона посвящена сессия «Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов». Отдельные секции будут посвящены развитию рыбной отрасли и агрокомплекса. Обсудят участники ВЭФ и перспективы лесной отрасли ДФО в связи с введением с 1 января 2022 года полного запрета на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

Поговорят на форуме и на тему, которая волнует каждого дальневосточника. «Дорогое жилье: как сойти с пьедестала?» – так звучит название секции, которая посвящена растущему дисбалансу в развитии территорий: крупные города некомфортны для проживания и не соответствуют современным потребностям жителей, а новые мировые тренды сложно встроить в текущую городскую среду.

Молодежь включили в повестку

В рамках ВЭФ-2021 состоятся бизнес-диалоги: «Россия – АСЕАН», «Россия – Корея», «Россия – Япония», «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Европа». В число международных мероприятий включено обсуждение Большого евразийского партнерства как эффективного механизма интеграции, а также Международная конференция АТЭС по высшему образованию и Международная конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Стоит отметить, что впервые в рамках Восточного экономического форума состоится «Молодежный ВЭФ». На нем пройдут дискуссии на темы образования и молодежного предпринимательства. Также в ходе Молодежного дня Восточного экономического форума международные эксперты и молодые активисты встретятся для обсуждения перспектив координации молодежной политики России и АСЕАН в самых разных сферах.

«Восточный экономический форум пройдет в шестой раз. Традиционно подготовлена насыщенная деловая программа, посвященная самым актуальным вопросам глобальной и региональной экономики. Уверен, форум в очередной раз подтвердит статус ведущей коммуникационной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году мы ожидаем представительный состав гостей, в том числе лидеров государств, которые примут участие в формате как онлайн, так и офлайн», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА