Школы Владивостока готовят к новому учебному году Комиссия по приемке образовательных учреждений к новому учебному году начала свою работу во Владивостоке. В ее составе – представители Госпожнадзора, полиции и Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации города.

«Особое внимание уделяется мерам, препятствующим распространению коронавируса. Поэтому мы обращаем внимание на бактерицидные средства и лампы, на запасы мыла и масок, на то, как организованы прием учащихся, термометрия, распределение по учебным кабинетам», – рассказала специалист отдела общего образования администрации Владивостока Инна Бахтина.

Напомним, что в преддверии проверок в учреждениях образования сделан плановый ремонт. Например, в детсадах № 125, 15, 150, 165, 173, 175, 177, 192, 34, 86 отремонтированы пищеблоки. Капитальный ремонт санузлов, систем горячего и холодного водоснабжения проведен в 126 садах и школах. Ремонт кровель выполнен в школах № 43, 61, 39, 77, 25, 53, 59, 35, 72, 78, 2, 49, гимназии № 1 и лицее № 3, в детсадах № 111, 116, 150, 154, 163, 165, 168, 169, 172, 173, 179, 37, 46, 7, 81. Кроме того, по поручению и.о. главы города Константина Шестакова готовятся аукционы на ремонт кровель еще в 21 учреждении образования. В список вошли школы № 2, 8, 20, 35, 40, 44, 47, 56, 57, 65, 68, 72, 83, 82 и детсады № 70, 118, 127, 138, 160, 179, 186.

Как отмечают специалисты, подготовка к новому учебному году – процесс непрерывный. При администрации Владивостока в течение всего года работает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители мэрии и всех надзорных органов. На заседаниях комиссии обсуждается ход подготовки, координируются все необходимые вопросы. В мае – августе проходит непосредственно подготовка образовательных учреждений к новому учебному году: это текущий и капитальный ремонт, приобретение технологического оборудования, мебели, а также решение вопросов безопасности.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА