В Хабаровск можно поездом, но можно и бегом Спортсменов-любителей из Владивостока не испугали жара и мозоли

…Каждый день они встают в пять утра, чтобы «немножко размяться», пробежав дистанцию в пять, а то и десять километров. Этим летом городское беговое сообщество из Владивостока вышло на дальневосточный уровень: за три дня энтузиасты преодолели расстояние между Хабаровском и Владивостоком.

– Я бегаю с февраля 2020 года. Тогда я готовился к соревнованиям по каникроссу (ездовая дисциплина, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена. – Прим. авт.) и времени ни на что не хватало. А тут случайно увидел, что ребята выкладывают фотографии в 5.30 утра. Решил узнать подробнее, попробовал и понял, что это оптимальное время для пробуждения, чтобы успевать все, – рассказывает участник забега Владислав Меньшенин.

Такую огромную дистанцию даже опытному спортсмену преодолеть было бы очень непросто. Поэтому готовиться начали заранее: продумали план отдыха и бега, начали тренировки на выносливость. Весь маршрут разделили на равные промежутки, а участников разбили на четыре экипажа: две команды по три человека и две по четыре. Ради безопасности за каждой из групп следовала машина.

Чтобы не отставать от графика, все спортсмены должны были преодолевать по 10 км за 12 часов. Не всем это оказалось под силу – мешали жара и влажность. Поэтому нередко более выносливым бегунам приходилось подменять своих товарищей и «забирать» у них оставшиеся километры. Бежали и ночью, надевая на себя светоотражающие ленты и фонарики.

Восстанавливали силы участники забега в придорожных хостелах и отелях. Кто-то спал в машинах или ставил палатку, кто-то предпочитал сну культурно-массовые мероприятия. Например, экипаж Владислава успел посетить озеро лотосов, подвесной мост и мемориалы в Дальнереченске.

За 76 часов группа добежала до столицы Хабаровского края. Спортсмены гордятся, что с дистанцией справились в полном составе.

– Нас очень поддерживала вся наша беговая семья – и экипажи, и те, кто не смог присоединиться к забегу. Они следили за каждым этапом, переживали. Несмотря на то что иногда было сложно, мыслей бросить маршрут не возникало. Вижу цель – не вижу преград, – делится эмоциями Владислав.

Сейчас команда – во Владивостоке, обратный путь преодолевали уже на машинах.

Марина ЗУБКО